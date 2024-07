Prime Video, i film in uscita a luglio 2024

Il mese di luglio 2024 su Prime Video assicura agli abbonati una serie di titoli inediti e di film pronti a sbarcare sulla piattaforma streaming. A seguire potete trovare una guida con i titoli da non perdere.

I film in uscita su Prime Video a luglio 2024

Ecco tutte le novità legate ai film che saranno disponibili da luglio 2024 su Prime. Ad aprire il mese sono le tinte commedia del film “Space Cadet” con protagonista Emma Roberts. Tiffany Rex Simpson ha sempre sognato, fin da bambina, di andare nello spazio. E così, grazie alla sua candidatura ritoccata, riesce ad entrare nel competitivo programma di addestramento della NASA. Ma, una volta all’interno del progetto, non tutto sembra così ideale e facile come aveva immaginato. La donna deve fare affidamento alla propria prontezza di spirito e determinazione per risultare tra i primi della classe. I direttori del programma della NASA, Pam e Logan (interpretati da Gabrielle Union e Tom Hopper), non hanno avuto difficoltà a notarla. Ma, alla fine, sarà comunque in grado di superare l’addestramento e a raggiungere il cosmo prima di far saltare la sua copertura e l’inganno con il quale è riuscita a farsi ammettere nel programma della NASA? Scritto e diretto da Liz W. Garcia è una pellicola che sottolinea il valore di essere se stessi e quanto sia importante, per ciascuno, continuare ad inseguire i propri sogni e le personali aspirazioni. Disponibile dal 4 luglio. Il 18 luglio, invece, è il momento di “My Spy La città eterna”, seguito del film My Spy. JJ, agente della CIA, opera con la figlia e i due salvano il mondo da un terribile complotto nucleare durante una gita scolastica in Vaticano. Tra i protagonisti Dave Bautista e Chloe Coleman, insieme a Kristen Schaal, Flula Borg, Craig Robinson, Billy Barratt, Taeho K, with Anna Faris e Ken Jeong. Il 12 luglio sbarca “Arcadian”. In un lontano futuro distopico, la vita sulla Terra è stata decimata. Paul (Nicolas Cage) e i suoi due figli adolescenti, Thomas (Jaeden Martell) e Joseph (Maxwell Jenkins), vivono una vita serena di giorno e spaventosa di notte. Quando il sole cala arrivano feroci creature pronte a divorare qualsiasi forma di vita che incontrano. Un giorno, però, qualcosa modifica la nuove routine della famiglia. Inaspettatamente il figlio Thomas non torna a casa prima del coprifuoco e del tramonto. A quel punto il padre non ha dubbi e decide di abbandonare la sicurezza della fattoria nella quale hanno trovato rifugio ed esce per ritrovare il figlio, prima dell’arrivo delle creature. Contro ogni pronostico riesce a rintracciare il ragazzo ma nasce uno scontro violento e Paul rimane gravemente ferito. A quel punto devono trovare e seguire un piano per sopravvivere alla notte imminente e sfruttare tutto ciò che il padre ha insegnato loro per impedire il peggio. Tra le pellicole in prima visione in arrivo su Prime vi segnaliamo anche “Hunger Games: La ballata dell’usignolo e del serpente” (disponibile dal 5 luglio scorso), “Caracas”, dall’11 luglio e il film “A luci spente” con Frank Grillo ed Erica Peeples.