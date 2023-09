Migliori film di Prime video in uscita a settembre: la lista

Prime Video ha in programma per tutti i suoi iscritti tante nuove interessanti novità cinematografiche nei prossimi giorni: vediamo dunque insieme quali sono i film più interessanti che saranno caricati sulla piattaforma a settembre 2023.

Fear the Night - Dal 7 settembre

La protagonista del film è Tess, una veterana della guerra in Iraq che viene invitata alla festa di addio al nubilato della sorella: la celebrazione però viene interrotta da un gruppo di intrusi che invadono la casa alla ricerca di un prezioso tesoro. Essendo un’esperta di operazioni speciali, Tess capisce immediatamente la gravità della situazione e decide di reagire, mettendosi sulle tracce degli aggressori per sgominarli. Tra i protagonisti troviamo Maggie Q, Kat Foster, Travis Hammer e Gia Crovatin.

Una torta per l’uomo giusto - Dal 8 settembre

Il film è ispirato ad una storia vera, è stato diretto da Trish Sie, e vanta nel cast Yara Shahidi, Odessa A’zion, con Ron Livingston e Bette Midler. Al centro della pellicola ci sono le avventure delle due migliori amiche Jane (Yara Shahidi) e Corinne (Odessa A’zion). Corinne, estroversa per eccellenza, convince la sua timida ma estremamente talentuosa migliore amica e pasticcera casalinga Jane a sfornare torte per un anno e a portarle nei bar, per aiutarla a incontrare nuove persone e a sviluppare fiducia in sé stessa. Corinne riceverà però una diagnosi che le cambierà la vita: le due amiche si ritroveranno così obbligate ad affrontare una sfida molto più grande di loro. Sarà un percorso difficile ma che intraprenderanno con coraggio, sempre insieme, l’una a fianco dell’altra.

A million miles away - Dal 15 settembre

Il film è ispirato alla storia vera dell’ingegnere aeronautico della NASA José Hernández. ‘A Million miles away’ e segue la storia dell’uomo e della sua famiglia di agricoltori immigrati, in un lungo viaggio spalmato su vari decenni partito da un piccolo villaggio del Messico e conclusosi nella Stazione Spaziale Internazionale. Grazie alla sua determinazione, Hernández riuscirà a raggiungere un traguardo che sulla carta sembrava impossibile. Il film è diretto da Alejandra Márquez Abella ed è interpretato da Michael Peña, Rosa Salazar, Bobby Soto, Sarayu Blue, Veronica Falcón, Julio César Cedillo, Garret Dillahunt e infine Eric Johnson.

Cassandro - Dal 22 settembre

Saúl Armendáriz, un wrester amatoriale e omosessuale di El Paso, diventa celebre in tutto il mondo dopo aver ideato il personaggio di Cassandro, anche chiamato “Il Liberace della Lucha Libre”. La sua esperienza rivoluzionaria sarà fondamentale non soltanto per la costruzione della sua stessa identità, ma anche per destrutturare il machismo imperante di un mondo fin troppo granitico e stereotipato. Ispirato ad una storia vera, la pellicola vede come protagonista assoluto Gael Garcia Bernal, diretto dal premio Oscar Roger Ross Williams.

King of killers - Dal 22 settembre

Il film con protagonisti Alain Moussi, Frank Grillo, Stephen Dorff, Marie Avgeropoulos e Georges St-Pierre racconta la storia di Garan, membro di un gruppo di sicari internazionali che si sta preparando ad una pericolosissima missione. L’uomo e la sua squadra di assassini dovranno eliminare il criminale più pericoloso del mondo, il re dei killer, ma scopriranno che in realtà sono loro ad essere braccati…