Ecco il film più spaventoso di sempre: lo dice la scienza

Milano, 28 ottobre 2025 – La paura può essere misurata in battiti al minuto? Secondo un recente esperimento britannico, sì. E i risultati stanno dividendo il mondo del cinema. Un gruppo di ricercatori ha monitorato il battito cardiaco di 250 volontari mentre guardavano una selezione di cinquanta film horror tra i più noti e disturbanti degli ultimi decenni. Il verdetto? Scopriamolo

Sinister è il film più spaventoso di sempre

Non sono i grandi classici dell’horror tipo ‘L’esorcista’ o ‘Psyco’ a far tremare di più il cuore, ma a ‘vincere’ questa particolare classifica è ‘Sinister’, il film del 2012 diretto da Scott Derrickson, incoronato “il più spaventoso di sempre”, almeno secondo la scienza. Durante la visione, i partecipanti hanno mostrato un incremento medio della frequenza cardiaca del 34%, passando da 64 a 86 battiti al minuto, con picchi che toccavano i 131 bpm nelle scene più angoscianti. Un effetto misurabile e costante, tanto da spingere gli studiosi a parlare di “equilibrio perfetto tra tensione psicologica e jump scare”.

L’incubo vince sul classico

Il risultato ha stupito persino gli esperti. Nella top ten dei film più terrorizzanti figurano pellicole recenti come ‘Host’ e ‘Talk to Me’, mentre icone come L’Esorcista o Psycho sono rimasti fuori dalla Top Ten. Segno dei tempi, forse: il terrore oggi passa più attraverso l’immedesimazione, l’estetica del reale e l’inquietudine domestica che non attraverso il soprannaturale o il sangue.

Ma il pubblico non ci sta

Sui social, le reazioni non si sono fatte attendere. “Chi ha fatto questa lista odia l’horror?”, ha commentato un utente su Instagram, mentre un altro ha ironizzato: “Sinister?! Davvero? Forse hanno misurato il battito di chi si è addormentato dalla noia”. Eppure, tra gli appassionati più attenti, non manca chi difende la scelta: Sinister, dicono, colpisce perché unisce l’angoscia lenta del paranormale a un realismo disturbante, amplificato da un montaggio sonoro che non concede tregua.

Tra scienza e suggestione

Dietro la leggerezza del gioco c’è però un’idea interessante: la possibilità di analizzare scientificamente le emozioni, persino la paura. I ricercatori hanno infatti osservato non solo la frequenza cardiaca, ma anche la sua variabilità millisecondo per millisecondo, un dato che misura la reazione fisiologica all’ansia. In pratica, la scienza del terrore sta diventando una disciplina a sé, a metà tra psicologia e neurofisiologia. Forse, però, il brivido più grande resta quello dell’ignoto. Perché, come sanno bene i fan del genere, la paura non vive nei numeri, ma nei dettagli che non si possono misurare: un rumore nel buio, uno sguardo improvviso, un silenzio che si fa insopportabile. E allora sì, Sinister potrà pure aver vinto “scientificamente”. Ma l’horror, quello vero, resta un mistero che nessun sensore potrà mai spiegare.