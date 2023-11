Tutti i film in uscita a novembre su Sky e Now

L’offerta di novembre di Sky e NOW accontenta gli appassionati di più generi, dai film drammatici alle commedie fino al noir e ai temi di denuncia sociale.

‘Mia’

In uscita l’8 novembre su Sky Cinema. È la storia di una famiglia semplice e felice, che viene sconvolta quando, nella vita di una quindicenne, entra un ragazzo manipolatore e violento. Il padre della ragazza affronta la difficoltà di vedere sua figlia crescere, poi sperimenta il tormento di sapere che sta soffrendo, quindi la paura di poterla perdere e infine la necessità di proteggerla da un amore tossico. Nel cast del film, diretto da Ivano De Matteo, figurano Edoardo Leo, Milena Mancini, Vinicio Marchioni, Greta Gasbarri e Riccardo Mandolini.

‘Babylon’

In uscita il 13 novembre su Sky Cinema. Il film, scritto e diretto da Damien Chazelle, rievoca alcune delle fasi cruciali nella storia del cinema, come l'introduzione del sonoro alla fine degli anni ’20 del 900. Nel grande cast corale spiccano Margot Robbie e Brad Pitt. Hollywood, 1926. Durante un party si incontrano per la prima volta Nellie, un'aspirante attrice, e Manny, un assistente messicano presso una casa di produzione. Dopo la tragica morte per overdose di una famosa attrice, Nellie vede finalmente l'opportunità di realizzare il suo sogno di diventare una star del cinema. Nel frattempo, Manny si innamora perdutamente di Nellie e stringe un'amicizia con Jack Corran, una star in declino. Alla fine tutti loro subiscono le conseguenze del destino di una Hollywood in trasformazione.

‘The Estate’

Dal 15 novembre su Sky Cinema. Presenta un cast d’eccezione questa commedia diretta da Dean Craig: Toni Collette, Anna Faris, David Duchovny, Rosemarie DeWitt, Ron Livingston, Keyla Monterroso Mejia e Kathleen Turner. Macey e Savanna sono due sorelle che, nonostante abbiano poco nella vita, elaborano un piano ambizioso. Gestendo un bar in difficoltà e affrontando problemi personali, le due decidono di mettere in atto un piano per conquistare la loro zia Hilda, che è gravemente malata e rappresenta la matriarca autoritaria e brusca della famiglia. Le due sperano di diventare le uniche eredi della sua vasta proprietà. Tuttavia, scoprono presto che altri parenti potrebbero aver avuto la stessa idea.

‘Anche io’

Dal 20 novembre su Sky Cinema. La pellicola, prodotta da Brad Pitt, è tratta dall'indagine condotta da Jodi Kantor, Megan Twohey e Rebecca Corbett del New York Times, nonché dal libro ‘She Said’ scritto a quattro mani da Kantor e Twohey. Carey Mulligan e Zoe Kazan interpretano le reporter del ‘New York Times’ Megan Twohey e Jodi Kantor. Le due giornaliste hanno collaborato per raccontare con coraggio una delle vicende più significative della loro generazione – il caso Weinstein – che ha messo fine a decenni di silenzio riguardo a molestie e abusi sessuali nell'industria cinematografica di Hollywood e ha causato un impatto duraturo sulla cultura americana. Il film-inchiesta ha ottenuto due nomination ai Golden Globe 2023.