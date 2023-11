Tutti i film in uscita a novembre su Prime Video

Film drammatici, storie epiche, commedie e lungometraggi a carattere autobiografico arricchiscono l’offerta cinema di Prime Video a novembre.

‘Brave ragazze’

Disponibile dall’1 novembre. Negli anni '80 a Gaeta, quattro donne desiderose di cambiare radicalmente le loro vite optano per un colpo in banca, travestendosi da uomini. Questa rapina scatenerà una serie di eventi che avranno un impatto significativo sul destino delle donne coinvolte. La regia è di Michela Andreozzi. Tra gli interpreti figurano Stefania Sandrelli, Ambra Angiolini, Serena Rossi e Luca Argentero.

‘Io Sono Babbo Natale’

Disponibile dall’1 novembre. Ettore è un ex detenuto dalla vita turbolenta e disordinata. Non ha grandi prospettive, a parte quella di continuare a fare il rapinatore. Un giorno si ritrova a casa di Nicola, un simpatico signore che non possiede beni di valore ma ha una rivelazione da fare: dice di essere Babbo Natale! Sarà così? Con Marco Giallini e Gigi Proietti.

‘Amazing – Fabio De Luigi’

Disponibile dal 3 novembre. Fabio De Luigi deve ritirare un prestigioso riconoscimento alla carriera, ma è così timido che ne farebbe a meno. Per lui certe celebrazioni sono fonte di imbarazzo e disagio. Suo malgrado l’attore si ritrova in un hotel dove, nel corso di una notte, scoprirà, insieme al pubblico, che il premio è un espediente per un viaggio comico ed onirico tra amici illustri e sorprese inattese, fino al palco e alla statuetta.

‘The Northman’

Disponibile dal 7 novembre. È pieno di passione e azione questo film epico incentrato sulla storia di un giovane principe vichingo determinato a vendicare l'omicidio del padre. Alexander Skarsgård e Nicole Kidman.

‘Blanco – Bruciasse il cielo’

Disponibile dal 9 novembre. Il giovane artista si racconta senza filtri mostrando materiale inedito e raccontando aneddoti mai svelati prima. Il docu-film a lui dedicato, che lo vede protagonista, getta uno sguardo intimo sulla sfera privata ed il vissuto del cantante, al secolo Riccardo Fabbriconi. E fa vedere l’altra faccia del successo: la difficoltà di conciliare spontaneità e popolarità.

‘Love Again’

In uscita l’11 novembre. Mira Ray (Priyanka Chopra Jonas) ha perso il suo promesso sposo. Manda una serie di messaggi carichi di romanticismo al vecchio numero di telefono dell’amato, senza sapere che quel numero ora è collegato al telefono aziendale di Rob Burns (Sam Heughan), un giornalista.

‘Jumanji – Benvenuti nella giungla’

In uscita il 15 novembre. È uno dei film più noti di Robin Williams e risale al 1996. Jumanji è un magico gioco da tavolo molto antico. Quando qualcuno comincia a giocarci, tutta la sua vita ne è invasa finché la partita non finisce. Ma in pochissimi arrivano a concluderlo.

‘Il migliore dei mondi’

In uscita il 17 novembre. Ennio Storto vive immerso in un mondo tecnologico. Un giorno, però, si sveglia in un universo parallelo al 2023, in cui le innovazioni hi tech sono rimaste ferme a trent’anni prima… Maccio Capatonda è il protagonista ed è uno dei registi della commedia.

‘Sisu – L’immortale’

In uscita il 18 novembre. Durante gli ultimi devastanti giorni del secondo conflitto mondiale, un minatore solitario (Jorma Tommila) incrocia uno squadrone di nazisti nelle terre selvagge della Lapponia finlandese. I nazisti gli portano via l'oro, ma si rendono presto conto di non aver fatto uno sgarbo a un minatore qualsiasi.

‘Bottoms’

In uscita dal 21 novembre. Due ragazze emarginate dai compagni di scuola, e che frequentano l'ultimo anno delle superiori, decidono di creare un club per impressionare e conquistare le cheerleader. Contro ogni aspettativa, il loro piano ottiene successo. Tuttavia, potrebbero essersi involontariamente cacciate in una situazione più grande di quanto potessero gestire?

‘Tutti per Uma’

In uscita il 23 novembre. In una famiglia composta da soli uomini, l’arrivo di una donna sconvolge gli equilibri precari. Il film, diretto da Susy Laude, è intepretato da Laura Bilgeri, Pietro Sermonti, Pasquale Petrolo.

‘Elf Me’

In uscita il 24 novembre. Lillo Petrolo interpreta Trip, un elfo costruttore fuori dagli schemi che lavora per Babbo Natale. I giocattoli che crea sono straordinari e talvolta un po' fuori controllo. Durante un pasticcio particolarmente grande, Trip incontra Elia (Federico Ielapi), un ragazzo vittima di bullismo a scuola, con una madre, giocattolaia in difficoltà (Anna Foglietta). L'incontro con Trip cambia le loro vite. Tuttavia, proprio quando sembra che le cose stiano andando per il verso giusto, un imprenditore spregiudicato (Claudio Santamaria) arriva e complica le cose.

‘Uncharted’

In uscita il 26 novembre. Nathan Drake, un cacciatore di tesori legato al famoso esploratore Sir Francis Drake, viene a conoscenza della posizione di El Dorado, la mitica città dorata sudamericana.

‘Scordato’

In uscita il 27 novembre. Con Rocco Papaleo e Giorgia. Orlando è un accordatore di pianoforti. Un giorno incontra Olga, fisioterapista appassionata di canto. Il risultato del loro incontro sarà un viaggio nel passato, tra ferite che ancora fanno male e storie rimaste sospese.