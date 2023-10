Film Netflix in uscita ad ottobre 2023: novità e trame

Con l’arrivo del mese di ottobre il catalogo di Netflix si arricchirà con una serie di nuovi film davvero da non perdere: ecco una selezione dei titoli più interessanti in arrivo (e le relative trame).

Sfida per la vetta - Dal 4 ottobre

Ueli Steck ha perso il titolo di scalatore più veloce al mondo, dopo che il collega Dani Arnold è riuscito a infrangere il suo record di velocità sull'Eiger, nel 2011. Il film parla dunque dell’incredibile duello tra i due lungo le scoscese pareti nord delle Alpi europee, spesso scalate in solitaria e senza attrezzatura di sicurezza.

Invito a un assassinio - Dal 6 ottobre

Olivia è una bizzarra miliardaria che un bel giorno decide di far recapitare un misterioso invito alla sorellastra Agatha e ad un gruppo di vecchi conoscenti: gli invitati scopriranno il vero motivo dell’invito (un omicidio?) soltanto una volta sbarcati sul suo lussuoso yacht Sconvolta dalla morte inattesa, Agatha cercherà così di scoprire se si tratti di un semplice incidente o di un'elaborata vendetta con l'aiuto di un poliziotto in erba. Nessuno dei presenti, tra l’altro, sembra essere esente da sospetti. Il colpevole potrebbe essere uno qualunque tra Carlos (l'ex marito), Cary (un attore in declino), Sonia (l'ex amica), Doña Cristina (la governante), Figue (il medico) o persino Naram (l'insegnante di yoga).

Ballerina - Dal 6 ottobre

Un thriller d'azione con protagonista la spietata ex guardia del corpo Okju (Jun Jong-seo), una donna forte e impavida che si mette sulle tracce di Choi (Kim Ji-hun), responsabile della morte della sua cara amica Minhee (Park Yu-rim)

Fair Play - Dal 6 ottobre

Un’opportunità di lavoro mette in seria crisi la coppia composta da Emily (Phoebe Dynevor) e Luke (Alden Ehrenreich): inizialmente i due sono innamorati, poi però tutto cambia. Mentre nella relazione si modificano (per sempre?) le dinamiche di potere, la coppia si ritrova a fare i conti con il vero prezzo del successo e gli snervanti limiti dell'ambizione. La pellicola è il debutto cinematografico della sceneggiatrice e regista Chloe Domont, che per l’occasione è stata capace di creare un thriller intenso che ruota intorno a una coppia e alle devastanti dinamiche di genere in grado di mettere due amanti l'uno contro l'altra. Nel cast della pellicola anche Eddie Marsan, Rich Sommer e Sebastian De Souza.

Il convegno - Dal 13 ottobre

‘Il convegno’ parla di un team building (finito malissimo) organizzato da un gruppo di dipendenti municipali. L’incontro si trasforma in incubo quando cominciano a circolare accuse di corruzione che rovinano irrimediabilmente l'ambiente di lavoro. Nonostante i toni scanzonati e umoristici, il film può essere inserito a tutti gli effetti nel genere degli “slasher”: tra i presenti al meeting, infatti, c’è anche uno spietato assassino che ucciderà ad uno ad uno gli sventurati partecipanti al convegno.

Camp courage - Dal 15 ottobre

La storia di Olga e della nipote Milana, che dopo essere divenute profughe a causa della guerra in Ucraina si recano in un campo estivo nelle Alpi austriache per mettere alla prova il loro coraggio consolidando così il loro legame.

The devil on trial - Dal 17 ottobre

Uno dei pochissimi nuovi titoli horror di questo ottobre, perfetto per il periodo di Halloween in arrivo. ‘The Devil on Trial - Processo al diavolo’ esplora la prima e unica volta in cui una "possessione demoniaca" è stata ufficialmente usata dalla difesa in un processo per omicidio negli Stati Uniti.

Crypto boy - Dal 19 ottobre

Il giovane fattorino Amir (Shahine El-Hamus) sogna un futuro migliore, ma il suo presente è fatto di consegne a domicilio per conto di Burrito, un vecchio e malandato ristorante messicano gestito dal padre Omar (Sabri Saad El-Hamus). Nel frattempo il quartiere dove vivono (ad Amsterdam-Oost) si fa sempre più gentrificato: piano piano, i negozi di alimentari vengono sostituiti da bar chic, ristoranti di sushi e palestre per appassionati di fitness incalliti. Amir, a sua volta, vorrebbe dare un tocco di modernità al locale dove lavora, scontrandosi però con l’intransigenza del padre, che lo considera un fannullone. Quando una grossa società immobiliare acquista l'isolato e raddoppia l'affitto, padre e figlio sono ai ferri corti e rischiano di perdere per sempre casa e ristorante: per sua fortuna, Amir troverà molto presto un giovane imprenditore carismatico che lo convincerà a buttarsi nel mondo delle criptovalute. Per dimostrare al padre di cosa è capace, Amir si butterà così a capofitto in questo nuovo progetto, allontanandosi però sempre di più dal genitore, che continuerà a guardarlo con sospetto.

Old dads - Dal 20 ottobre

Tre migliori amici diventati padri in età avanzata si trovano a litigare con presidi di asili, CEO millennial e tutto quello che è stato creato dopo il 1987.

Sorella morte - Dal 27 ottobre

Ambientato nella Spagna post bellica il film racconta la storia di una giovane novizia con poteri soprannaturali, Narcisa (interpretata da Aria Bedmar), che raggiunge un ex convento ora trasformato in una scuola femminile dove diventerà insegnante. La donna scoprirà molto presto di essersi ritrovata a lavorare in una struttura che nasconde più di qualche inquietante mistero.