I film Netflix in arrivo a dicembre 2024: da ‘That Christmas’ alla Callas con Angelina Jolie

Roma, 2 dicembre 2024 – Atmosfere natalizie (ma non solo) nel catalogo dei film in arrivo su Netflix nel mese di dicembre 2024. Sono diversi i titoli che accompagneranno gli abbonati durante le prossime settimane, tra produzioni originali e pellicole in esclusiva. A seguire l’elenco con alcuni dei titoli più interessanti, insieme alla data di distribuzione della pellicola.

That Christmas

La storia è tratta dalla trilogia di libri per bambini del pluripremiato sceneggiatore e regista Richard Curtis (tra i film da lui diretti ricordiamo Notting Hill, Love Actually - L'amore davvero). That Christmas racconta una serie di storie legate ai temi della famiglia, parla di amore e solitudine, incluso un grande errore di Babbo Natale, senza dimenticare una quantità enorme di... tacchini. La commedia rappresenta l’esordio nell'animazione di Richard Curtis, che si occupa anche della sceneggiatura e della produzione esecutiva. Ad arricchire il progetto il brano inedito di Ed Sheeran, “Under the tree”, appositamente inciso per la colonna sonora della pellicola. Disponibile dal 4 dicembre 2024.

Storia di Maria

Il film vuole essere un'epopea biblica di formazione con al centro il personaggio di Maria che si ritrova emarginata e costretta a nascondersi dopo l'immacolata concezione. Quando il re Erode ordina la caccia e l'uccisione del figlio neonato Gesù, Maria e Giuseppe si ritrovano a dover fuggire per evitare il peggio. Si ritrovano spinti e accompagnati dalla fede e dal coraggio, con l’intenzione di fare di tutto per salvargli la vita. Alla regia troviamo DJ Caruso (Disturbia, Sono il numero quattro) e ‘Storia di Maria’ vuole rivelare un lato inedito di questo personaggio noto a tutti. Dal 6 dicembre 2024.

Una mamma senza freni

Commedia leggera e divertente per tutta la famiglia. Questo vuole essere ‘Una mamma senza freni’, incentrata proprio su Patri Peiró, precisa, scrupolosa e fissata con il controllo e con la certezza di essere una madre invidiabile, più di quanto non sia nella verità dei fatti. La donna, infatti, ha difficoltà a creare un legame solido e intimo con il figlio tredicenne Ramiro che, invece, è intenzionato ad andare a vivere con il padre. Per la donna si presenta, all’orizzonte, un’occasione unica per conquistare la fiducia e la stima del film. L'autista del pullman che dovrebbe accompagnare Ramiro e i suoi amici in campeggio insieme alla scuola non ottiene il permesso poiché viene trovato positivo ad un test per l'alcol. Quale situazione migliore per Patri se non quella di accompagnarli lei? In questo modo avrà a disposizione un viaggio intero per dimostrare quanto sia una madre fantastica e convincere il figlio a rimanere a vivere con lei. Ma non mancheranno equivoci e qualche inaspettato ostacolo. Dal 6 dicembre 2024.

Maria

Arriva direttamente su Netflix la storia di Maria Callas interpretata da Angelina Jolie. Il film racconta gli ultimi giorni della vita della cantante lirica che ha incantato il mondo intero grazie alle sue performance e ai suoi abiti sfarzosi ed eleganti. Nota anche come "La Divina” per la capacità di trasmettere emozioni con il canto e con la recitazione, Callas ha infine perso la sua invidiabile e inconfondibile voce, morendo nel 1977 quando aveva solamente 53 anni. Accanto a Jolie, nel cast, troviamo anche Kodi Smit-Mc Phee, Alba Rohrwacher nel ruolo della fedele governante e Pierfrancesco Favino nel ruolo del maggiordomo Ferruccio Mezzadri. In arrivo l’11 dicembre 2024.