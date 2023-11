Natale 2023, i 10 film da vedere assolutamente

Con l’avvicinarsi delle feste aumenta la voglia di recuperare alcune delle pellicole a tema più amate di sempre. Spesso non si tratta di semplici prodotti audiovisivi, bensì di opere d’arte iconiche che a molti ricordano uno dei periodi più magici dell’anno, oltre ovviamente alla spensieratezza dell’infanzia, quando tutto è più semplice e la cosa più difficile da fare è fare i “buoni” in vista della letterina a Babbo Natale.

La lista di film natalizi sarebbe di per sé pressoché infinita, ma ci sono almeno 10 pellicole che non possono davvero mancare in questo periodo: ecco dunque la lista, con le trame e qualche curiosità.

1. Nightmare Before Christmas

La pellicola nata dal genio gotico di Tim Burton (che per molti è in realtà un film perfetto per Halloween) è stata realizzata interamente con la tecnica dello stop motion.

La storia raccontata è quella di Jack Skeletron, il re della città di Halloween dove ogni giorno si festeggia l’omonima, inquietante festa. Un giorno, il teschio scopre casualmente il Natale e decide di portarlo ai suoi concittadini, con esiti che però saranno del tutto imprevisti (e ovviamente, esilaranti e al contempo surreali).

Si tratta di un film che ha segnato un’intera generazione di appassionati di film d’animazione e che vanta una colonna sonora a dir poco straordinaria firmata Danny Elfman. Renato Zero doppia il personaggio protagonista nella versione italiana.

2. Vacanze di Natale

Il primo e più celebre film di una lunga serie di successi diretti dai fratelli Vanzina. Al centro troviamo alcune facoltose famiglie che si ritrovano a passare il periodo delle feste nell’esclusiva Cortina d’Ampezzo.

Tra queste famiglie spiccano i Covelli, un gruppo di ricchi costruttori edili. L'avvocato Giovanni Covelli, il capofamiglia, si trova annoiato dalla monotonia delle vacanze natalizie, mentre sua moglie, attenta solo all'immagine, riflette lo stereotipo della donna snob per eccellenza. I tre figli, Roberto, Diamante e Luca, completano il quadro familiare. Roberto è arrivato a Cortina d'Ampezzo direttamente da New York, accompagnato dalla bellissima fidanzata Samantha. Diamante, di temperamento aspro e inquieto, ha un difficile rapporto con Roberto. Luca, appassionato di sport e tifoso sfegatato della Roma, sembra concentrarsi più sulle partite che sulla sua fidanzata Serenella. Quest'ultima, per alimentare la gelosia di Luca, fa credere che il suo miglior amico, Mario, sia interessato a lei.

Mario, in vacanza a Cortina con la sua famiglia forse un po' rustica ma decisamente simpatica, è segretamente interessato a Samantha e riesce a passare la notte di Capodanno con lei, con la promessa di rivedersi anche dopo le vacanze. Nel frattempo, riesce a riconciliarsi con Luca, il quale chiede scusa per aver creduto alla storia di Serenella.

Un altro personaggio chiave è Billo, un playboy squattrinato che suona al piano bar. Rincontra la sua ex fiamma Ivana, moglie annoiata di un milanese ricco e superficiale di nome Donato. Stanca della trascuratezza del marito, Ivana cede all'adulterio spinta dall'amica Grazia, la moglie infedele di un industriale bolognese di nome Cesarino Tassoni.

Il film, uscito sulla scia del successo di ‘Sapore di mare’, ha dato il via ad una lunga saga di pellicole dello stesso stampo che i giornali di settore hanno presto iniziato a chiamare “cinepanettoni”, un format rodatissimo (dove è entrato poi anche Massimo Boldi) che praticamente ogni anno ha assicurato ai Vanzina numeri da record al botteghino natalizio.

3 . Mamma ho perso l’aereo

La trama segue le avventure di Kevin McCallister, interpretato dal giovane Macaulay Culkin, un bambino di otto anni che viene accidentalmente lasciato a casa durante le vacanze natalizie mentre la sua numerosa famiglia parte per un viaggio in Francia.

Il film inizia con la frenesia della vigilia di Natale nella casa dei McCallister a Chicago. In mezzo al caos e a una discussione familiare, Kevin viene messo da parte in una stanza isolata. Durante la notte, una tempesta provoca un black-out elettrico che disattiva l'orologio, facendo così sì che la famiglia si svegli in ritardo e si precipiti in aeroporto senza accorgersi dell'assenza di Kevin.

La magia del film inizia quando Kevin si rende conto di essere l'unico "signore di casa". Inizialmente, gode dell'assenza dei genitori e dei fratelli, ma presto si rende conto dei pericoli che la sua situazione comporta. Nel frattempo, la madre, interpretata da Catherine O'Hara, si accorge a metà del volo della mancanza del figlio e cerca disperatamente di tornare a casa.

Kevin, dal canto suo, si trova a dover difendere la sua casa da due ladri inesperti, interpretati da Joe Pesci e Daniel Stern. Utilizzando la creatività e l’ingegnosità di un bambino di otto anni, Kevin organizza trappole geniali ed efficaci per proteggere la sua casa.

4. Una poltrona per due

l film, diretto da John Landis, segue la storia di due personaggi molto diversi, interpretati da Eddie Murphy e Dan Aykroyd. Louis Winthorpe III (Aykroyd) è un broker di successo che, a causa di uno scherzo orchestrato dai colleghi, si ritrova improvvisamente senza lavoro e ridotto in miseria. In parallelo troviamo Billy Ray Valentine (Murphy), un barbone di strada scaltro e senza fissa dimora. I destini di Louis e Billy si intrecciano quando vengono coinvolti in un bizzarro scambio di identità da parte dei ricchi fratelli Duke, due uomini d'affari spietati interpretati da Ralph Bellamy e Don Ameche. La coppia cerca dunque di rovesciare la situazione, mettendo in atto un astuto piano per vendicarsi dei Duke.

Nel corso degli anni il film è diventato un must degli appassionati del genere, che attendono con grande trepidazione la messa in onda (ormai una certezza) sulle reti Mediaset.

5. Love Actually

Siamo a Londra, poco prima di Natale. Nella capitale inglese, un gruppo di persone intreccia i loro destini: troviamo ad esempio il Primo Ministro britannico (Hugh Grant) che si innamora di una sua collaboratrice (Martine McCutcheon) e un uomo recentemente vedovo (Liam Neeson) che cerca di aiutare il figlio adolescente a navigare nell'amore. Tra gli altri personaggi ci sono una coppia appena sposata (Keira Knightley e Chiwetel Ejiofor) alle prese con un segreto, un rocker ormai disilluso (Bill Nighy) alla disperata ricerca di una hit natalizia, e una manager in carriera (Emma Thompson) che deve affrontare l'infedeltà del marito (Alan Rickman).

Si tratta di un ritratto dolceamaro sull’amore, che a volte ci regala emozioni indescrivibili mentre altre ci fa soffrire come poche altre cose al mondo.

6. The Santa Clause

‘The Santa Clause’ è una commedia natalizia del 1994 diretta da John Pasquin, segue la trasformazione di Scott Calvin, interpretato da Tim Allen. Dopo che Scott, un padre divorziato, fa accidentalmente cadere Babbo Natale dal tetto la notte di Natale, scopre una misteriosa clausola sul biglietto lasciato dal barbuto omone vestito di rosso: chiunque faccia ciò che Scott ha appena fatto dovrà assumere il ruolo di Babbo Natale.

La pellicola ha avuto in totale ben tre sequel: stiamo parlando di ‘Che fine ha fatto Santa Clause?’, ‘Santa Clause è nei guai’ e ‘Nuovo Santa Clause cercasi’.

7. Canto di Natale di Topolino

Un altro grande classico adatto per i più piccoli: si tratta di un breve cortometraggio disponibile su Disney Plus rivisitazione in salsa animata del celeberrimo romanzo scritto da Charles Dickens.

Ebenezer Scrooge è un uomo (anzi, un papero!) avaro e senza scrupoli che la notte di Natale riceve la visita di tre fantasmi che lo terrorizzano e lo spingo a cambiare una volta e per tutte il suo atteggiamento, trasformandolo in un personaggio buono e generoso che accoglierà il povero Bob Cratchit come suo socio in affari.

8. Miracolo sulla 34esima Strada

Questo film, diretto da George Seaton, è un'altra gemma del cinema natalizio. La trama segue un uomo anziano di nome Kris Kringle che assume il ruolo di Babbo Natale in un grande magazzino di New York. La storia si sviluppa in un processo giudiziario che mette in dubbio l'esistenza di Babbo Natale, portandoci a riflettere sul significato della fede e della magia natalizia.

9. Polar Express

Un'avventura magica animata diretta da Robert Zemeckis, ‘Polar Express’ segue un gruppo di bambini in viaggio verso il Polo Nord sulla misteriosa locomotiva Polar Express.

La pellicola, con Tom Hanks come protagonista assoluto, è stata il primo cartone animato realizzato interamente in CGI con la tecnica della performance capture, cioè con personaggi digitali ottenuti captando i movimenti degli attori in carne e ossa.

10. Il Grinch

‘Il Grinch’ del 2000, diretto da Ron Howard e interpretato da Jim Carrey, segue la storia del Grinch, una creatura verde e pelosa che odia il Natale. Vive isolato su una montagna sopra Whoville e decide di rubare il Natale ai cittadini felici del villaggio. Travestito da Babbo Natale, Grinch scende nella città per compiere il suo furto, ma viene coinvolto in situazioni tragicomiche. Tuttavia, quando Cindy Lou Who lo invita alla celebrazione natalizia, il cuore del Grinch si scioglie, portandolo a una riscoperta dell'amore e dello spirito natalizio.