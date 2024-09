Baz Luhrmann e il nuovo film su Giovanna D’Arco

C’è un nuovo progetto all’orizzonte per Baz Luhrmann, dopo il successo di “Elvis”, pellicola uscita nel 2022 e in grado di incassare circa 288 milioni di dollari in tutto il mondo dopo esserne costati appena 85. Al centro del prossimo film del regista c’è la vita di Giovanna D’Arco.

Le anticipazioni sul film di Baz Luhrmann incentrato su Giovanna D’Arco

Warner Bros. Discovery ha da poco approvato il progetto, intitolato "Jehanne d'Arc". La pellicola, in particolare, concentrerà sulla vita dell'eroina francese che aiutò a guidare le forze militari in giovane età. L’intenzione del regista, però, non è semplicemente quella di ripercorrere le gesta in un chiave storica ma quella di evidenziare la prospettiva di Giovanna d'Arco da adolescente durante la Guerra dei Cent'anni tra Inghilterra e Francia. Il lungo conflitto tra i due paesi ha fatto da sfondo alle sue azioni. Se il film è stato approvato e la produzione è ufficialmente aperta, adesso si apre la ricerca della giusta attrice che possa impersonare questo intenso e importante ruolo. Non mancherà la rilettura in chiave personale del regista. Lo stile di Luhrmann è ben noto e spesso unisce la storia accurata con un tocco contemporaneo. Il suo approccio ai film biografici, l’ultimo esempio è il già citato "Elvis", riunisce eventi reali con una narrazione creativa e immersiva. Per "Jehanne d'Arc", potrebbe dare una nuova sua visione alla nota esistenza di Giovanna d'Arco. Ma chi potrebbe interpretare il personaggio di Giovanna D’Arco? Iniziano a circolare i primi rumors, prima della scelta effettiva. E molti sono pronti a scommettere che potrebbe essere un’attrice quotatissima in questi anni, pronta a mettersi ancora una volta in gioco. Parliamo di Jenna Ortega. Sembra che abbia, recentemente, ammesso che l’idea di impersonare la martire francese sia il suo "ruolo da sogno". L'attrice americana che ha 21 anni, diventata famosa grazie alla serie “Mercoledì” in onda su Netflix, ha rilasciato queste parole solo pochi giorni prima che Luhrmann annunciasse ufficialmente che avrebbe continuato a realizzare la pellicola. In un'intervista con la piattaforma social cinematografica Letterboxd. la star – in queste settimane nei cinema con Beetlejuice Beetlejuice - ha apprezzato apertamente la versione del 1928 della saga storica chiamata “La passione di Giovanna d'Arco”. Queste sono state le sue parole: "La performance di Renée Falconetti in questo film è assolutamente folle. Sento che il personaggio dei miei sogni sarebbe Giovanna d'Arco". Una frase casuale? In molti sono pronti a scommettere che si tratti di un’esplicita richiesta diretta al regista. Le sue dichiarazioni hanno fatto il giro del web scatenando la reazione entusiasta dei fan dell’attrice che si sono riversati sui social per esprimere il loro parere positivo dinanzi a questa ipotesi: "Sarebbe sicuramente una grande scelta", "Qualsiasi cosa in cui reciti Jenna Ortega mi interesserebbe", "È perfetta per qualsiasi ruolo" sono solo alcuni dei commenti apparsi online. Sicuramente l’hype e l’attenzione per la Ortega potrebbero essere una sicurezza anche a livello di incassi ma manca ancora un passaggio fondamentale: l’approvazione del regista Baz Luhrmann.. La risposta arriverà probabilmente già nelle prossime settimane.