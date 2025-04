Il Film G20 in uscita su Amazon Prime Video con Viola Davis

Disponibile su Amazon Prime Video a partire dal 10 aprile, G20 è un film ad alto tasso adrenalinico con protagonista il premio Oscar Viola Davis. Ambientato nel corso di una riunione di vertice tra i potenti della terra, l’action-movie vede nel cast anche l’italiana Sabrina Impacciatore.

G20: la trama

Danielle Sutton è la Presidente in carica degli Stati Uniti d’America che, alla vigilia del G20 in Sud Africa, sta vivendo un momento non particolarmente florido della sua carriera politica. La rigidità dei protocolli è poco gradita a Serena, la figlia della Presidente, e i comportamenti poco ortodossi della ragazza stanno facendo sprofondare la donna nei sondaggi.

La riunione di vertice, che dovrebbe rappresentare solo un consesso di politici provenienti da diversi Paesi, diventa quindi il modo per Sutton di ripulire la sua immagine e decide, per questo, di portare con sé l’intera famiglia. La riunione tra potenti si trasforma, però, a causa di un attacco terroristico. È in questa circostanza che la POTUS, ex eroina di guerra che ha prestato servizio in Afghanistan, salverà i suoi colleghi dimostrando al mondo di meritare la poltrona su cui siede.

Sabrina Impacciatore ha un ruolo di spicco

A sostenere la Presidente Sutton nella sua impresa eroica per sfuggire al giogo dei terroristi, saranno indispensabili soprattutto il Primo Ministro britannico Oliver Everett, interpretato da Douglas Hodge e la Presidente del fondo monetario, Elena Romano, che ha il volto di Sabrina Impacciatore.

L’attrice italiana, che ha raggiunto la notorietà ad Hollywood grazie alla seconda stagione di ‘The White Lotus’, aveva dichiarato di essere entusiasta del suo ruolo in ‘G20’ già all’inizio delle riprese con un messaggio lasciato sul suo profilo Instagram personale: “Sono molto contenta e orgogliosa di far parte di questo bellissimo cast, sto girando proprio in questi giorni a Città del Capo questo avvincente thriller d’azione, G20, con la regia della fenomenale Patricia Riggen. È per me un grande onore e un’immensa emozione recitare al fianco di Viola Davis, regina e dea della recitazione. Dio, quanto la amo!!!” aveva scritto.

Di recente Impacciatore è tornata a scrivere del progetto sui social: “è un grande onore e una grande emozione far parte di questo incredibile film, il primo action movie della mia vita grazie al quale sento di aver imparato molte cose”. E ha aggiunto: “Viola Davis catturerà i vostri cuori ancora una volta e dimostrerà quanto una donna può essere forte, coraggiosa, potente e amorevole”.

Un film al femminile

In effetti non è la prima volta che un film si concentra sull’attacco al potere e vede il Presidente degli Stati Uniti al centro della vicenda. È la prima volta, però, che il ruolo del politico più potente del Mondo è interpretato in un action movie da una donna che ha il compito di salvare tutti.

Anche la regia della pellicola vede una firma femminile, quella di Patricia Riggen. Davis, oltre a recitare nel ruolo di protagonista, è anche una delle produttrici del film insieme ad Andrew Lazar e Julius Tennon.

“Volevo creare un personaggio che mia figlia potesse ammirare. Una donna che non ha bisogno di rinunciare alla sua umanità per essere potente” ha ammesso il Premio Oscar raccontando la sua esperienza sul set.

La pellicola, oltre a riservare diverse scene d’azione, racconta infatti cosa voglia dire essere una donna (soprattutto nera) e trovarsi in un ruolo di potere negli Stati Uniti di oggi. Un film costruito su eventi paradossali ma che risulta, per questo, molto attuale anche in un’epoca in cui i vertici politici non sono facilmente identificabili nel ruolo degli eroi.

Le peripezie per girare ‘G20’

Le riprese del lungometraggio sarebbero dovute partire nel 2023 perché – nonostante lo sciopero di attori e sceneggiatori che ha coinvolto (e sconvolto) Hollywood per mesi – il set in questione aveva ottenuto una deroga. Nonostante il via libera da parte del sindacato, però, era stata la stessa Davis a scegliere di bloccare le riprese: “Amo questo film, ma non ritengo opportuno che la produzione vada avanti durante lo sciopero” aveva dichiarato in quell’occasione. L’intera produzione era, quindi, slittata, al 2024.

Il cast completo

Oltre a Viole Davis e ai già citati Sabrina Impacciatore e Douglas Hodge, fanno parte del cast Marsai Martin (Serena, figlia della Presidente), Antony Starr (il capo dei terroristi Rutledge), Anthony Anderson nel ruolo del First Gentleman e poi Ramòn Rodriguez, Elizabeth Marvel, Clark Gregg, Christopher Farrar, John Hoogenakker, MeeWha Alana Lee, Theo Bongani, Conrad Kemp, Joseph Steven Yang, Gideon Emery, Emmanuel Castis, Noxolo Dlamini, Ali Suliman, Billy Brown, Angela Sarafyan, Alexander Maniatis, Tamer Burjaq e Milton Schorr.