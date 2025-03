Tutti i film che hanno reso famosa Nadia Cassini: la vita e la carriera dell’attrice

Reggio Calabria, 19 marzo 2025 – Si è spenta questa mattina a Reggio Calabria, all’età di 76 anni, Nadia Cassini. L’attrice, che è stata una delle icone della commedia sexy all’italiana negli anni 70 e 80, era malata da tempo. Nel corso della sua carriera ha lavorato spesso con Lino Banfi e Alvaro Vitali ma anche con Renzo Montagnani e Land Buzzanca.

La vita privata

La vita di Nadia Cassini è stata votata allo spettacolo sin dalla nascita. L’attrice, cantante e modella è infatti venuta al mondo a Woodstock, negli Stati Uniti, il 2 gennaio del 1949 durante una tournè dei genitori. Il padre Harrison Müller, statunitense di origini tedesche, e la madre Patricia Noto, statunitense di origini italiane, erano infatti due ballerini e attori di vaudeville.

Lasciò casa dei genitori da giovanissima e, per mantenersi, iniziò a lavorare come cantante di night club, indossatrice e fotomodella.

La carriera

Il successo per Cassini arrivò nel 1970 quando, appena ventunenne, venne scelta dal regista Piero Vivarelli come protagonista del film erotico ‘Il dio serpente’.

A questa prima pellicola ne seguirono tante altre che portarono l’attrice a diventare una stella della commedia sexy all’italiana e protagonista dell'immaginario erotico degli italiani negli anni 70 e 80.

Tra i titoli maggiormente noti in cui è comparsa ci sono: ‘L’insegnante balla…con tutta la classe’ con Lino Banfi e Alvaro Vitali, ‘L’infermiera nella corsia dei militari’ e ‘La dottoressa ci sta col colonnello’ con la stessa coppia di attori. Ma anche: ‘Tutta da scoprire’, ‘L’assistente sociale tutto pepe’ e ‘Giovani, belle…probabilmente ricche’.

In tv partecipò a ‘Premiatissima’ nel 1983, a ‘Drive In’ nel 1984 e a ‘Risatissima’ nel 1985 ma la poca capacità ad esprimersi in italiano (nei film era spesso doppiata) e il carattere notoriamente irascibile non fecero mai davvero decollare la sua carriera televisiva.

Negli anni ha anche inciso tre album musicali ed è comparsa sulle copertine di ‘Playboy’ e ‘Playmen’.

Gli amori

In gioventù Nadia Cassini fu l’amante dello scrittore belga Georges Simenon e nel 1968 sposò, invece, il conte e giornalista italo-russo Igor Cassini Loiewski. Il matrimonio durò fino al 1971, anno in cui la donna si trasferì a Londra con l’attore greco Yorgo Voyagis, suo secondo marito. Da Voyagis ebbe una figlia, Kassandra, che dopo il divorzio nel 1988 venne affidata al padre.

Nel 2012 l’ex tronista e attore hard Fernando Vitale dichiarò di avere una relazione con la donna, più grande di lui di 31 anni, notizia che fu confermata dalla stessa Cassini.

Il nome d’arte

Nadia Cassini era, in realtà, un nome d’arte scelto in seguito al matrimonio dell’attrice con Igor Cassini Loiewski. Il suo nome di battesimo era, infatti, Gianna Lou Müller.