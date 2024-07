Disney, quali film usciranno al cinema entro fine 2024

Nel corso della tredicesima edizione di ‘Ciné - Giornate di cinema’ di Riccione, sono state presentate in anteprima, a un pubblico di professionisti del settore, molte novità in uscita delle principali case di distribuzione che operano in Italia. Sono stati illustrati anche i titoli inediti di Disney, attesi in estate e in autunno nelle sale del nostro Paese. Ecco un prospetto.

‘Deadpool & Wolverine’

Dal 24 luglio al cinema. Protagonisti del film di Marvel Studios, all’insegna dell’azione e dell’umorismo, sono Ryan Reynolds e Hugh Jackman. Nel cast ci sono anche Emma Corrin, Morena Baccarin, Rob Delaney, Leslie Uggams, Karan Soni e Matthew Macfadyen. I due anti-eroi dell’universo Marvel si uniscono in un'epica avventura, dando vita a una inedita e anomala collaborazione. In base alle prime anticipazioni, si sa anche che vedremo due varianti di Wade Wilson (Deadpool) presenti nel mondo dei fumetti: Dogpool e Lady Deadpool. La colonna sonora originale, composta da Rob Simonsen e contenente 18 brani, sarà disponibile su tutte le piattaforme digitali a partire dal 24 luglio, giorno dell'uscita del film nelle sale italiane. L'album digitale sarà disponibile anche in edizione deluxe, che include sia le canzoni che le musiche del film. Inoltre, su Spotify sarà possibile ascoltare la playlist ufficiale di Deadpool.

‘Alien: Romulus’

Dal 14 agosto. La saga horror-thriller prodotta da Ridley Scott ritorna con il film diretto da Fede Alvarez. La storia è ambientata quasi 60 anni dopo gli eventi del primo ‘Alien’ e si riallaccia anche al celebre sequel ‘Aliens – Scontro finale’. Questo nuovo horror-thriller racconta di un gruppo di astronauti colonizzatori che, in una stazione spaziale abbandonata, affrontano un terrificante nemico. Nel cast figurano Cailee Spaeny, David Jonsson, Anchie Renaux, Isabela Merced, Spike Feam e Aileen Wu.

‘Oceania 2’

Dal 27 novembre al cinema. Tornano al cinema, a un passo dal Natale, Vaiana e Maui che, insieme a un improbabile nuovo equipaggio di marinai, si lanceranno nelle onde dei mari più misteriosi dell'Oceania. La colonna sonora sarà curata dalle vincitrici del Grammy Abigail Barlow e Emily Bear. Il primo film, ‘Oceania’, uscito nel 2016, ha ricevuto due nomination agli Oscar per la Miglior canzone e il Miglior film d'animazione.

‘Mufasa: il Re Leone’

Dal 19 dicembre. Il film in live action narra, attraverso la saggezza di Rafiki, la leggenda di Mufasa alla giovane Kiara, cucciola di leone e figlia di Simba e Nala. La storia è raccontata attraverso flashback e segue Mufasa, un cucciolo orfano e solo, fino al momento in cui incontra Taka, un leone compassionevole e appartenente a una dinastia reale. Il loro legame sarà messo alla prova mentre si uniscono per affrontare un nemico letale e minaccioso. Timon e Pumbaa rappresentano un valore aggiunto della narrazione grazie al loro umorismo.

‘A Real Pain’

Da gennaio 2025. I cugini David e Benji Kaplan intraprendono un viaggio in Polonia per onorare la loro nonna. I due si ritroveranno a partecipare a una serie di visite organizzate per spiegare la tragedia dell’Olocausto. Vecchie tensioni familiari riemergono… Diretto dai protagonisti (già noti per ‘The Social Network’, ‘Benvenuti a Zombieland’, ‘Succession’ e ‘Scott Pilgrim VS. the world’), il film è stato interpretato anche da Will Sharpe, Jennifer Grey, Kurt Egyiawan, Liza Sadovy e Daniel Oreskes. Emma Stone figura tra i produttori.

Dal 2025

All’evento di Riccione, tra i titoli Disney la cui uscita è prevista per il 2025 sono stati citati ‘Captain America: Brave New World’, ‘Thunderbolts’, ‘The Fantastic Four’, ‘Blade’, ‘The Amateur’, ‘Tron: Ares’, il secondo capitolo di ‘Zootropolis’, il film Disney e Pixar ‘Elio’ e il terzo capitolo di ‘Avatar’. ‘Toy Story 5’, ‘Frozen 3’ e ‘The Mandalorian and Grogu’ dovrebbero slittare al 2026.