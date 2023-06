Cinque film da vedere prima nell’estate 2023: la lista

D’estate, si sa, al cinema tendono ad arrivare soprattutto prodotti leggeri, divertenti, spesso adatti ad un pubblico di giovanissimi che dopo un anno passato sui libri vanno alla ricerca di un po’ di sana spensieratezza. Anche la bella stagione 2023 da questo punto di vista non fa eccezione: sono infatti numerosi i blockbuster distribuiti dalle principali case di produzione che vale la pena di recuperare prima di partire in vacanza e prima di ritrovarci a guardarli sul triste schermo di un computer, in streaming.

Indiana Jones e il quadrante del destino

L’ultimo capitolo dell’iconica saga con protagonista l’avventuriero interpretato da un Harrison Ford più in forma che mai (nonostante abbia 80 anni suonati) disponibile a partire da mercoledì 28 giugno. Al centro di questa nuova vicenda c’è il personaggio principale ringiovanito con la computer grafica (siamo nel 1969): dopo una vita passata in giro per il mondo Indiana Jones sente il bisogno di ritirarsi ma proprio quando è ad un passo dall’abbandonare la sua vita da esploratore viene coinvolto dalla figlioccia Helena (Phoebe Waller-Bridge) in un’ultima imperdibile missione alla ricerca del quadrante del destino. Peccato solo che sul suo cammino “Indy” si ritroverà il malvagio nazista Voller (Mads Mikkelsen) impaziente di sfruttare il prezioso reperto per i suoi scopi malefici.

Elemental

Pixar torna a sfornare un nuovo emozionante capolavoro (con un po’ di romanticismo in più rispetto alle sue ultime produzioni) ambientato nell’immaginaria Elemental City, dove convivono pacificamente tutti gli elementi, ovvero acqua, fuoco, terra e aria. La storia raccontata è quella del rapporto fra Ember, un’intrepida fiamma, e Wade, una goccia d’acqua amante del divertimento: i due si conoscono e si innamorano, ma la loro relazione è complicata dalla loro stessa natura. Ancora una volta, il gigante dell’intrattenimento diverte il pubblico facendo riflettere su un tema importante e delicato come quello dell’integrazione. Il film è uscito il 21 giugno in tutte le sale.

Spiderman - Across the Spider-verse

La pellicola di animazione, campione di incassi e celebrata in modo unanime dalla critica mondiale, riporta al centro della scena il giovane Spider Man, Miles Morales, pronto ad affrontare nuove sfide e pericolose avventure a Brooklyn attraverso il multiverso. Al suo fianco la fidata Gwen Stacy e la sua coraggiosa squadra di supereroi. Si tratta del sequel del fortunatissimo 'Spiderman - Un nuovo universo' ed è uscito in Italia il 1° giugno.

Grazie ragazzi

Tra le pellicole più adatte ad un pubblico più “agé” vale inoltre la pena ricordare la nuova fatica cinematografica del comico Antonio Albanese, per la direzione di Riccardo Milani. La storia gira intorno all’attore fallito Antonio, doppiatore disperato di film hard che presto riceverà una proposta particolare da un caro amico, diventare insegnante di teatro all’interno di un penitenziario. Pur titubante, l’uomo accetterà l’offerta, scoprendo in carcere nuovi stimoli per andare avanti e per tornare a recitare sul palco.

La sirenetta

Il rifacimento in live action del capolavoro Disney di fine anni ‘80 vede come protagonista la talentuosa attrice nera Halle Bailey. La storia è arcinota: la giovane principessa Ariel si innamora dell’affascinante principe umano Eric (Jonah Hauer-King) ma non può starci insieme perché appartengono a due mondi inconciliabili, da un lato il mare, dall’altro la terraferma. Ad aiutarla, per così dire, sarà la perfida strega del mare Ursula (sorella del padre Tritone in questa nuova versione) che le regalerà due gambe umane al posto della pinna, ma a prezzo della sua splendida voce da sirena. Al cinema dallo scorso 24 maggio.