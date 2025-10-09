Giovedì 9 Ottobre 2025

Voto, insidie più che soluzioni

Pierfrancesco De Robertis
9 ott 2025
REDAZIONE MAGAZINE
Biopic sui ‘Beatles’: ecco chi saranno le compagne dei protagonisti

Saoirse Ronan, Anna Sawai, Aimee Lou Wood e Mia McKenna-Bruce sono pronte a prendere parte ai film dedicati all’iconica band

Saoirse Ronan

Per approfondire:

Liverpool, 9 ottobre 2025 – Non è un mistero che Sam Mendes abbia in cantiere un progetto mastodontico sui Beatles. Quattro biopic, uno per ogni membro della band, che racconteranno la vita artistica ma anche privata di John Lennon, Paul McCartney, George Harrison e Ringo Starr e affronteranno tutti gli eventi seguendo il punto di vista differente di ciascun protagonista. Sappiamo già chi presterà il volto ai quattro cantanti, oggi siamo a conoscenza anche delle attrici che interpreteranno le rispettive compagne.

Chi sarà chi nel biopic sui ‘Beatles’

A fare decisamente notizia è la presenza di Saoirse Ronan nel progetto di Mendes. L’attrice quattro volte candidata all’Oscar e protagonista di ‘Ladybird’ e ‘Piccole Donne’ vestirà i panni di Linda McCartney accanto a Paul Mescal che sarà, invece, Paul McCartney.

Anna Sawai interpreterà Yoko Ono – compagna di vita, di palco e di battaglie - di John Lennon che, come sappiamo, avrà il volto di Harris Dickinson.

Ad Aimee Lou Wood – protagonista di ‘Sex Education’ e recentemente comparsa nella terza stagione di ‘The White Lotus’ – è affidato il ruolo di Pattie Bold. L’attrice affiancherà Joseph Quinn, che dopo aver conquistato il pubblico per il suo ruolo in ‘Stranger Things’ ed essere stato la Torcia Umana nel recente reboot de ‘I Fantastici 4’, si prepara a dare il volto a George Harrison.

Ringo Starr sarà interpretato, infine, da Barry Keoghan che ha incantato il pubblico e la critica per i suoi ruoli nelle pellicole ‘Lo spirito dell’isola’ e ‘Saltburn’. Accanto a lui, Mia McKenna-Bruce sarà Maureen Starkey.

Quando vedremo i film al cinema

I biopic dedicati ai ‘Beatles’ dovrebbero uscire nei cinema non prima dell’aprile 2028. Non è chiaro se la distribuzione delle pellicole sarà contemporanea o scaglionata, l’unica certezza è che si tratterà di un unico grande progetto complessivo diretto dal regista premio Oscar per ‘American Beauty’.

