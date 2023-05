Barbie, il nuovo trailer del film contro il patriarcato

Margot Robbie porta a spasso un cartonato che, una volta riposto a terra, si anima e diventa Ryan Gosling grazie a un tocco della stessa protagonista. Un uomo che deve la propria esistenza a una donna. Una sorta di favola della Bella Addormentata al contrario. E che contrario.

Il nuovo trailer del film di Barbie - probabilmente il lungometraggio con il maggior numero di trailer degli ultimi due anni - è un trionfo di matriarcato e una vera spallata a patriarcato e retaggi di tradizioni di cui la stessa Barbie è stata spesso portatrice. Ma non solo: anche nelle foto di scena Ryan Gosling reca in mano, in una sorta di foto segnaletica, la targhetta con scritto “e Ken”. Non più, quindi Ken e Barbie, ma la svolta antipatriarcale racconta di “Barbie e Ken”.

Ryan Gosling è Ken nel film di Barbie

Ken, ovvero Ryan Gosling nel film, non è più il "significante" di Barbie, interpretata da Margot Robbie. Ma, anzi, ne diventa il significato: lui esiste nel momento in cui lei gli dà un tocco. La donna, quindi, come fonte di energia vitale per l'uomo. E non più il contrario, come invece un certo tipo di mentalità professava in passato. E come qualcuno professa ancora. Barbie, quindi, cammina di pari passo con i tempi e dimostra di essere decisamente progressista.

Quando esce il film di Barbie? L'uscita è prevista in contemporanea in tutto il mondo per il 20 luglio 2023. Mancano quindi meno di due mesi a uno degli eventi più attesi dell'anno.