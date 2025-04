I film da non perdere ad aprile 2025: novità e ritorni attesi

Aprile 2025 è un mese molto interessante per quanto riguarda i nuovi film. Al cinema tante nuove uscite degne di nota, e qualche guizzo interessante si intercetterà anche dal divano di casa attraverso lo streaming. Vediamo nel dettaglio i film in uscita più interessanti.

Film in uscita al cinema: un aprile super

Tante le uscite interessanti al cinema nel mese di aprile 2025. Il mese è iniziato col botto per Un Film Minecraft, già in sala. C'è curiosità attorno a Death of a Unicorn: padre (Paul Rudd) e figlia (Jenna Ortega) trovano una cura contro il cancro in modo inaspettato e bizzarro, ma la commedia del regista Alex Scharfman diventa cupa e a tratti horror. Eden di Ron Howard è forte di un cast fenomenale e basato su una storia vera: i destini di Jude Law, Ana de Armas, Vanessa Kirby e Sydney Sweeney si intrecciano nelle tensioni crescenti di un drama-thriller politico e filosofico ambientato su un'isola da conquistare.

In uscita, poi, l'italiano La casa degli sguardi di Luca Zingaretti - che racconta la storia di un ragazzo, senza madre e dipendente da alcol e droghe, che sente su di sé la pressione del mondo - e Operazione vendetta di James Hawes, che dirige un introverso ma brillante Rami Malek (Premio Oscar, qui interpreta un dipendente della CIA) nella sua, appunto, operazione di vendetta. Tutti questi film in sala dal 10 aprile. Per chi ama l'adrenalina, il 10 esce anche il thriller d'azione prodotto dagli Amazon Studios A Working Man con Jason Statham.

Per i puristi, alcuni cinema trasmetteranno Blade Runner - The Final Cut 4K, edizione finale del capolavoro fantascientifico di Ridley Scott del 1982 (dal 10 al 16 aprile). Da segnalare poi, nella seconda metà del mese, The Accountant 2, il sequel del film con Ben Affleck e con Jon Bernthal (24 aprile).

I film in uscita ad aprile su Netflix

Su Netflix interessanti American Terror, docu-film che ripercorre l'attentato del 1995 all'edificio federale Murrah di Oklahoma City (considerato il più letale atto di terrorismo interno nella storia degli USA), e iHostage, thriller basato sullo scioccante sequestro di ostaggi all'Apple Store di Amsterdam nel 2022. Entrambi fuori il 18 aprile. Da segnalare anche Bullet Train Explosion (23 aprile), reebot del lungometraggio originale The Bullet Train di 50 anni fa che ha ispirato il campione d'incassi Speed, e Havoc con Tom Hardy (25 aprile), detective disilluso che lotta contro criminalità e propri demoni interiori.

Film in uscita ad aprile su Prime Video

Sulla piattaforma di Amazon disponibili Il magico mondo di Harold, adattamento di un libro per bambini in cui Harold (Zachary Levi) è capace di dare vita a tutto ciò che disegna (dal 3 aprile), e Criature, con Marco D'Amore e Maria Esposito di Mare Fuori, in cui i ragazzi in dispersione scolastica a Napoli vengono rieducati grazie all'arte circense. Interessante Una notte a New York con Dakota Johnson e Sean Penn: una lunga e stimolante conversazione in taxi (11 aprile). Arriveranno in catalogo anche Cortina Express con Christian De Sica e Lillo (19 aprile) e il thriller fantascientifico Ash con Eiza Gonzalez e Aaron Paul (24 aprile).