Film in uscita al cinema ad aprile 2023. C’è anche Cocainorso

Ci sono molti film in uscita al cinema attesi per i prossimi giorni. Ecco i principali titoli tra poco nelle sale:

‘As bestas - La terra della discordia’

In uscita il 13 aprile. Il regista e sceneggiatore è Rodrigo Sorogoyen. La pellicola si rifà a una storia realmente accaduta in Galizia anni fa. Protagonista è una coppia francese che, stanca della metropoli, compra una fattoria in una comunità spagnola e si trasferisce lì. Ma i due coniugi non saranno visti di buon occhio dai vicini…

‘I pionieri’

In uscita il 13 aprile. Enrico Belfiore, interpretato da Mattia Bonaventura, è un bambino cresciuto da due genitori comunisti. Per la passione politica dei suoi, Enrico viene etichettato come “piccolo sovietico”, mentre vorrebbe vivere in modo spensierato la sua età. Scappa di casa e va nel bosco, dove c’è il suo amico Renato con cui ha un progetto…

‘L'esorcista del papa’

In uscita il 13 aprile. Il film di Julius Avery con Russell Crowe e Franco Nero si ispira alla figura di Padre Gabriele Amorth, un sacerdote, noto per i suoi esorcismi per conto del Vaticano. Ne ha praticati oltre centomila, documentati in vari testi autobiografici.

‘Passeggeri della notte’

In uscita il 13 aprile. Mikhaël Hers dirige Emmanuelle Béart, Charlotte Gainsbourg, Noée Abita, Ophélia Kolb, Thibault Vinçon. Il film racconta la storia di una famiglia francese lungo diversi periodi ripercorrendo gli anni ‘80.

‘Scordato’

In uscita il 13 aprile. A scrivere, dirigere e interpretare il film in uscita al cinema a metà aprile è Rocco Papaleo, Scordato che torna nella sua terra d’origine dopo ‘Basilicata Coast to Coast’. Questa volta il suo racconto è incentrato sul passato e sul recupero della memoria. Nel cast è presente anche Giorgia.

‘The Beat Bomb’

Altro film in uscita al cinema il 13 aprile. Il film di Ferdinando Vicentini Orgnani ripercorre il viaggio cominciato nel 2007 con l’incontro casuale tra il regista e il poeta, Lawrence Ferlinghetti (1919 - 2021). Talent scout e cardine della Beat Generation. A firmare la colonna sonora è Paolo Fresu.

‘Vite da sprecare’

In uscita il 13 aprile. L’opera seconda di Giovanni Calvaruso si svolge in Sicilia nel 1976 e racconta la “strage di Alcamo Marina”, in cui furono uccisi due giovani carabinieri, l’appuntato Salvatore Falcetta, 35 anni, e il carabiniere semplice Carmine Apuzzo, 19.

‘Percoco – Il primo mostro d’Italia’

In uscita il 17 aprile. Bari, 1956. Franco Percoco è l’autore della prima strage familiare del Novecento italiano. All’epoca degli omicidi tra le mura domestiche, l’uomo ha convissuto per dieci giorni con i cadaveri dei genitori e del fratello minore dopo averli uccisi con un coltello da cucina. Scritto e diretto da Pierluigi Ferrandini.

‘Amira’

In uscita il 20 aprile. Il film di Mohamed Diab è stato presentato alla Mostra del Cinema di Venezia. La nascita di Amira, che conosciamo quando ha già 17 anni, è avvenuta tramite un concepimento particolare: il seme di Nawar, suo padre, è stato trafugato dal carcere nel quale egli è recluso. La ragazza cresce circondata da molto affetto, nonostante l’assenza paterna. Ma quando fallisce un secondo tentativo di concepimento e Nawar, si rivela sterile, ad Amira crolla il mondo addosso.

‘Cocainorso’

In uscita il 20 aprile. È uno dei più attesi film in uscita al cinema nel mese di aprile 2023. La regista è Elizabeth Banks, la nota attrice di ‘Spider-Man’ e ‘Hunger Games’. È al suo terzo lungometraggio dietro la macchina da presa dopo ‘Pitch Perfect 2’ e ‘Charlie’s Angels’. Qui Banks dirige un horror in cui compaiono come interpreti Keri Russell, Margo Martindale, il compianto Ray Liotta. Georgia, 1985. Un orso nero muore di overdose dopo aver ingerito per caso enormi quantità di cocaina. Un incidente che scatenò altre sciagure. Da una storia vera.

‘Il sol dell’avvenire’

In uscita il 20 aprile. Nanni Moretti torna alla regia con questo film che riporta al mondo del cinema ‘50 e ‘70 nel mondo del circo e del grande schermo. Con Margherita Buy, Silvio Orlando, Barbora Bobulova.

‘La casa - Il risveglio del male’

In uscita il 20 aprile. Lily Sullivan e Alyssa Sutherland interpretano due sorelle impegnate a riavvicinarsi tra loro. Ma demoni in carne e ossa le portano a ingaggiare una lotta primordiale per sopravvivere.

‘Mavka e la foresta incantata’

In uscita il 20 aprile. Il lungometraggio di animazione è firmato dai registi ucraini Oleksandra Ruban e Oleg Malamuzh. Mavka è una ninfa della foresta, che difende insieme al suo animale custode da tanti pericoli, tra cui l’invasione degli umani. Ma un giorno dovrà scegliere tra il cuore e il dovere. Basato su un poema di Lesya Ukrainka.

‘November - I cinque giorni dopo il Bataclan’

In uscita il 20 aprile. Il regista Cédric Jimenez ricostruisce la frenesia e l’adrenalina dei cinque giorni successivi agli attentati terroristici di Parigi del 13 novembre 2015.

‘Bigger Than Us - Un mondo insieme’

In uscita il 22 aprile. Il film documentario (1 candidatura al premio César) racconta della giovane indonesiana Melati, che da sei anni combatte il problema dell’inquinamento della plastica che sta devastando il suo Paese. È lo specchio di tanti altri suoi coetanei sensibili come lei alla questione ambientale.

‘Mon crime - La colpevole sono io’

In uscita il 25 aprile. Di François Ozon. Parigi, anni ‘30. Madeleine è accusata dell’omicidio di un produttore. Con l’aiuto dell’avvocatessa e sua migliore amica Pauline, Madeleine viene assolta per legittima difesa. Inizia così una nuova vita di successo, da icona femminista, Ma poi viene fuori la verità. Nel cast c’è Isabelle Huppert.

‘Suzume’

In uscita il 27 aprile. Presentato in anteprima all’ultima edizione del Festival internazionale del cinema di Berlino, nella sezione Concorso, è il tredicesimo film del nipponico Makoto Shinkai. Mentre il Giappone è sull’orlo della catastrofe, la determinata adolescente Suzume si lancia in una missione pericolosa per salvare il suo Paese.

‘65: Fuga dalla Terra’

In uscita il 27 aprile. In seguito a un incidente, Mills, un astronauta, si ritrova intrappolato nel mondo di 65 milioni di anni fa, quando la Terra era abitata da creature preistoriche in lotta le une con le altre per la sopravvivenza. Con Adam Driver.

‘Amusia’

In uscita il 27 aprile. Alla regia c’è Marescotti Ruspoli, che dirige Carlotta Gamba, Giampiero De Concilio, Fanny Ardant, Maurizio Lombardi, Adriano Chiaramida. C’è una malattia che impedisce chi ne soffre di capire e apprezzare la musica. Si chiama proprio amusia, come il titolo di questo film, che vede al centro un amore che sembra impossibile.

‘Beau ha paura’

In uscita il 27 aprile. Protagonista è il premio Oscar Joaquin Phoenix (‘Lei’, ‘Joker’), diretto da Ari Aster. Beau è un uomo ossessionato dai suoi fantasmi. Ma solo affrontando direttamente i suoi demoni avrà la possibilità di fare ritorno in un posto tale da essere chiamato casa.

‘Il mio amico Tempesta’

In uscita il 27 aprile. I genitori di Zoé allevano cavalli destinati alle corse. Quando la campionessa di punta della scuderia dà alla luce una puledra, Zoé la chiama Tempesta. Tra loro nasce un legame speciale.

‘L'innamorato, l'arabo e la passeggiatrice’

In uscita il 27 aprile. La commedia di Alain Guiraudie porta sul grande schermo le nevrosi della società contemporanea, tra complottismo, poliamore e desiderio. Médéric si innamora di Isadora, una prostituta che ha per marito un uomo possessivo. Un attacco terroristico colpisce la città in cui vivono. Il giovane senzatetto Selim si rifugia nel palazzo dove vive Médéric. Tutto diventa più complicato.

‘La terra delle donne’

In uscita il 27 aprile. Di Marisa Vallone con Valentina Lodovini e Alessandro Haber tra gli interpreti. Fidela è una strega che cura i malefici e fa nascere i bimbi delle altre. Nessun uomo può sfiorarla con un dito. Dal canto suo, lei può adottare una femmina nata settima come lei per trasmetterle i suoi segreti. Un giorno nella sua vita arriva Bastiana. Tra i film in uscita al cinema a inizio aprile 2023, rispetto alle pellicole già disponibili nelle sale, ricordiamo:

‘Él’

(3 aprile) È tornato al cinema il capolavoro restaurato di Luis Buñuel, girato in Messico nel 1953.

‘Perugino. Rinascimento immortale’

(3 aprile) La vita e l'opera dell’artista Perugino partendo dal legame con la sua terra natale, l’Umbria. Al film documentario ha partecipato Marco Bocci.

‘La chiamata dal cielo’

(4 aprile) L’ultimo lavoro di Kim Ki-duk, scomparso nel 2020 in Lettonia. Una ragazza incontra uno scrittore. Tra loro nasce un’attrazione reciproca. Lui ha un passato alle spalle di rapporti tormentati, che lei gli chiede di interrompere. L’amore tra i due diviene ossessione e tormento.

‘Lagunaria’

(4 aprile) Nel docu-film di Giovanni Pellegrini, la voce narrante arriva da un futuro remoto. Ci parla di una città scomparsa, una specie di abitato sorta dalle acque, un tempo tra le più famose al mondo. È mai esistita? E, nel caso, che cosa le è successo?

‘Super Mario Bros. – Il film’

(5 aprile) Un idraulico, che si chiama Mario, viaggia in un labirinto sotterraneo con Luigi, suo fratello. Devono salvare una principessa…

‘La generazione perduta’

(5 aprile) Il documentario diretto da Marco Turco, che ha vinto un Nastro d'Argento, racconta il dilagare dell’eroina negli anni ‘70, in cui furono distrutte intere generazioni.

‘La cospirazione del Cairo’

(6 aprile) Di Tarik Saleh. Un giovane nato in una famiglia di pescatori un giorno abbandona la vita tra barche e reti per cominciare a studiare presso il principale centro di insegnamento dell’islamismo sunnita.

‘Air - La storia del grande salto’

(6 aprile) Il film racconta gli albori della collaborazione degli anni ‘90 tra l’allora emergente Michael Jordan e la divisione dedicata al basket del brand di calzature sportive. Alla regia c’è Ben Affleck. Nei panni di uno dei protagonisti, Matt Damon.

‘I tre moschettieri - D'Artagnan’

(6 aprile) Un cast stellare, con Eva Green, Vincent Cassell e Louis Garrel, solo per citare alcuni degli interpreti del film di Martin Bourboulon. D’Artagnan arriva a Parigi in cerca di fortuna. Con Athos, Porthos e Aramis, dovrà proteggere il re dalle cospirazioni di Armand-Jean du Plessis duca di Richelieu, noto come cardinale Richelieu.

‘L'appuntamento’

(6 aprile) La regista Teona Strugar Mitevska torna con questo film applaudito a Venezia. La single quarantenne Asja cerca l’anima gemella e si iscrive a un evento di speed dating. Conosce il misterioso Zoran. Sembra scattare una sintonia speciale tra loro. In realtà Zoran nasconde un segreto che riguarda la stessa Asja…

‘L’uomo senza colpa’

(6 aprile) Opera prima di Ivan Gergolet, con Branko Zavrsan, Rossana Mortara, Livia Rossi, Valentina Carnelutti. Una donna è in cerca dei colpevoli della morte del marito. Forse un vero nemico c’è, ma è l’amianto.

‘Leila e i suoi fratelli’

(6 aprile) Iran, ai nostri giorni. Leila, 40 anni, si è sempre presa cura della sua famiglia impegnativa e piena di debiti. Quando cerca di lanciare un’impresa che potrebbe aiutare tutti quanti, il padre la ostacola. I precari equilibri saltano all’improvviso.

‘Mia’

(6 aprile) Di Ivano De Matteo, con Edoardo Leo, Milena Mancini, Vinicio Marchioni, Greta Gasbarri, Riccardo Mandolini. Una meravigliosa quindicenne finisce, suo malgrado e inconsapevole, dentro a un incubo quando inizia a frequentare un ragazzo manipolatore e possessivo. Aiutata dal padre, la giovane sembra riprendere a vivere, finché però l’ex punta a distruggerla. Il padre cercherà vendetta.

Immagine: Crediti iStock