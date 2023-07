‘Hanno ucciso l’Uomo Ragno’, guida alla nuova serie in arrivo su Sky

In occasione dei vent’anni di Sky Italia è stata presentata di recente l’offerta della prossima stagione del broadcaster. Tra le novità di punta ci sono le serie ‘Piedone’ e ‘La Mala’, attualmente in fase di sviluppo, la seconda stagione di ‘Call My Agent’ e di ‘Domina’ e il debutto della serie sugli 883 intitolata ‘Hanno ucciso l’Uomo Ragno - La vera storia degli 883’.

Serie dramedy

‘Hanno ucciso l’Uomo Ragno - La vera storia degli 883’ è un nuovo dramedy a episodi targato Sky Original. La produzione è stata portata avanti da Sky Studios e Groenlandia. Come suggerisce il titolo, la serie inedita è incentrata sulla straordinaria storia dei mitici 883. Il duo originario, formato da Max Pezzali e da Mauro Repetto, negli anni Novanta, ha ottenuto un successo incredibile che ha reso i due amici e musicisti due icone celebrate ancora oggi. Nel tempo, poi, dopo l’abbandono delle scene da parte di Repetto, è stato Pezzali a portare avanti i progetti musicali e discografici avviati intraprendendo un nuovo percorso da solista.

Ambientazione

Ambientata a Pavia alla fine degli anni Ottanta, la serie sugli 883 parte da Max, un giovane anticonformista appassionato di fumetti e musica americana. In una città di provincia un po’ tradizionalista, Max si sente fuori luogo e finisce per trascurare gli studi liceali per dedicarsi alle nuove amicizie e alle serate punk, a tal punto da essere bocciato. Tuttavia, questo avvenimento si rivelerà un'opportunità cruciale: nella sua nuova scuola, infatti, Max troverà un compagno di banco speciale che in qualche modo gli cambierà la vita: si tratta di Mauro, che come lui ama appassionatamente la musica e diventerà il suo compagno inseparabile.

Amicizia e successo

Sotto l'influenza trascinante di Mauro, Max prende coscienza del suo talento musicale. Nella serie degli 883 di Sky si vedranno i due amici comporre le loro prime canzoni, che saranno poi prodotte dal discografico e talent scout Claudio Cecchetto, mitico direttore artistico di Radio Deejay negli anni Ottanta. Man mano che il loro successo e la loro popolarità aumentano, Max e Mauro si troveranno ad affrontare nuove sfide che metteranno alla prova il loro rapporto. Vedremo se Max e Mauro, nonostante le differenze che via via si sono evidenziate nel tempo, riusciranno a restare uniti nel turbinio della fama e a mantenere intatta la loro grande amicizia.

Cast

In ‘Hanno ucciso l’Uomo Ragno - La vera storia degli 883’ – che ricorda la hit che, nell’estate del 1992, ha lanciato alla ribalta Max e Mauro, dando loro massima popolarità – Pezzali e Repetto saranno interpretati rispettivamente da Elia Nuzzolo e Matteo Oscar Giuggioli.

La canzone

Il brano ‘Hanno ucciso l’Uomo Ragno’ racconta la storia di un supereroe, l’Uomo Ragno, che viene ucciso e di cui tutti sembrano disinteressarsi. L’Uomo Ragno diventa un simbolo, quasi un pretesto narrativo per indicare la parte buona e giusta della società talvolta distrutta dalla società consumistica e dai poteri e interessi economici. Con il suo ritornello orecchiabile e la sua ironia, la canzone ha conquistato il pubblico italiano di tutte le età. Quando il brano è uscito, trentun anni fa, ha rivoluzionato il panorama musicale dell’epoca in Italia e ha lanciato gli 883 facendoli diventare un fenomeno di portata nazionale.