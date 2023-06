‘Fidanzata in affitto’, Jennifer Lawrence: “Un respiro profondo e mi sono spogliata". Trama e cast

Roma, 22 giugno 2023 – Reduce dal red carpet di Cannes, dove ha sfilato con uno strepitoso abito rosso fuoco e infradito, Jennifer Lawrence torna nelle sale dopo un anno di assenza. È la protagonista di ‘Fidanzata in affitto’, l’ultimo film di Gene Stupnitsky, uscito il 21 giugno al cinema. Un tocco di romanticismo, tanto umorismo e qualche scena di nudo per la star de ‘Il lato positivo’ (Oscar come miglior attrice nel 2013). Interpreta Maddie Barker, una trentenne inconcludente, incapace di tenersi un lavoro o una relazione fissa. Vedremo Jennifer al naturale? “Ho fatto un respiro profondo e poi mi sono spogliata”, ha rivelato la 32enne in un'intervista a People.

Trama e cast

Nel film, Jennifer Lawrence è Maddie, una giovane donna a corto di soldi che escogita uno stratagemma per pagare i conti e non perdere la casa ereditata dalla madre. Decide quindi di rispondere a un singolare annuncio sul giornale: fare sesso con un impacciato e introverso 19enne. A pubblicare la strana offerta di lavoro sono i genitori di Percy (Andrew Barth Feldman), la ricca coppia è ansiosa di ‘svezzare’ il figlio prima della sua partenza per il college. “Maddie è una donna vivace, di buon cuore, amante del divertimento, audace e divertente – racconta Jennifer – ma è anche disperata. Deve salvare la casa di sua madre a tutti i costi, nel frattempo le tasse continuano a salire e sta diventando sempre più difficile per la gente del posto mantenere salari di sussistenza”. Una storia divertente, ma con un accenno di critica sociale in sottofondo. Nel cast de ‘La fidanzata in affitto’ ci sono anche anche Laura Benanti nel ruolo di Allison, Natalie Morales che interpreta Sara e Matthew Broderick nei panni di Laird.

Maddie e Percy: chi sono i protagonisti del film

“Inizialmente Maddie è piuttosto egoista, immatura e arrabbiata, ma alla fine trova un certo equilibrio e una pace in sé stessa e pian piano inizia a conoscersi. Fidanzata in affitto è in fondo anche una storia di coming-of-age per entrambi”, racconta Gene Stupnitsky, il regista del film. “Percy, in un certo senso, è l'anima del film. È un ragazzo troppo protetto – continua il regista – che sta per andare a Princeton ed è molto intelligente e sensibile. Ha avuto un momento difficile a scuola e la sua vita sociale è principalmente online, come è per tanti ragazzi. Molti dei suoi amici sono sui social media, con altri con gioca online. È un ragazzo che vive principalmente nella sua stanza e ha bisogno di uscire nel mondo reale".

Amore a sorpresa

La missione è fare sesso, ma come al solito l’amore complica tutto. Percy non cerca solo un'avventura, inizia a corteggiare Maddie in cerca di una relazione stabile. "È un idealista, un romantico, crede nell'amore e ha bisogno di sentire una connessione prima di poter stare con qualcuno”, aggiunge John Phillips, co-sceneggiatore di ‘Fidanzata in affitto’.