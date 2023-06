Ficarra e Picone, nuovo film in arrivo a Natale

Sono partite in Sicilia le riprese del nuovo film di Ficarra e Picone. In tutto saranno otto le settimane di lavorazione tra Catania, dove è stato dato il primo ciak, con il supporto della Film Commission locale, e Roma.

In uscita a Natale

Non c’è ancora un titolo per il lungometraggio del duo, per la prima volta diretto da Francesco Amato. Si sa, tuttavia, che debutterà a Natale per Medusa Film. Quest’ultima collabora anche alla produzione, affidata ad Attilio De Razza per Tramp Limited. Non ci sono ancora dettagli per quel che riguarda la trama. Oltre a recitare, Ficarra e Picone hanno curato, insieme al regista e ad altri professionisti, soggetto e sceneggiatura.

Il debutto del duo

Salvo Ficarra e Valentino Picone sono nati come coppia artistica più di un quarto di secolo fa. Hanno molta gavetta alle spalle. In seguito a una breve comparsa a ‘Zelig’ che in quel momento era una trasmissione di Italia 1 e si intitolava ‘Facciamo cabaret’. Il loro esordio è stato a ‘Gnu’ su Rai 3 nel 1999. Hanno poi fatto alcune stagioni sul servizio pubblico, con ‘Zero a zero’, ‘L’ottavo nano’ e ‘Quelli che il calcio’.

‘Zelig’

A consacrarli sono stati poi i lunghi anni – oltre dieci – passati a ‘Zelig’ su Canale 5. Dalle loro gag è nato un libro a cui è seguito il loro primo film, ‘Nati stanchi’, che riprendeva un loro sketch molto famoso. A partire da quei successi è stato un susseguirsi di nuove produzioni cinematografiche: ‘Il 7 e l’8’, ‘La matassa’, ‘Anche se è amore non si vede’, ‘Andiamo a quel paese’, ‘L’ora legale’ e ‘Il primo Natale’ (2019).

‘Striscia la notizia’

Il nome di Ficarra e Picone, dal 2005, è anche legato a ‘Striscia la notizia’, al cui bancone sono rimasti fino alla stagione 2020-2021 del tg satirico di Antonio Ricci. Nello stesso anno, sono stati protagonisti di ‘Zelig Circus’. Hanno anche tenuto il loro primo spettacolo in prima serata ‘Ma chi ce lo doveva dire’ sulla rete ammiraglia di Mediaset. Nel 2007 hanno calcato il palcoscenico dell’Ariston al Festival di Sanremo come ospiti.

Film d’autore

Al cinema il duo comico siciliano ha recitato anche nel film ‘Baarìa’ di Giuseppe Tornatore. Ha partecipato anche alla commedia ‘Femmine contro Maschi’ di Fausto Brizzi. Alla fine del 2022 sono stati gli applauditi interpreti de ‘La stranezza’ di Roberto Andò al fianco di Toni Servillo.

Su Netflix

Nel 2022 è anche uscita la prima serie tv di Ficarra e Picone, ‘Incastrati’, prodotta dal servizio di streaming Netflix. Si tratta di una serie comica che, attraverso il linguaggio e l’ironia tipici di questa coppia artistica, racconta una vicenda criminosa giocando sull’espediente narrativo degli equivoci. Al centro della storia ci sono due amici e colleghi, tecnici della tv, interpretati dai due comici, che restano coinvolti in un caso di omicidio. Cercando di fuggire dalla scena del crimine, i due si troveranno sempre più nei pasticci e arriveranno persino a dover fare i conti con la malavita organizzata. Le due stagioni della serie, tra risate e suspence da thriller e noir, sono per l’appunto disponibili sulla piattaforma di Netflix.