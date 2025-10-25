Cortometraggi in mostra: la rassegna ‘Short & Smart’

Milano, 25 ottobre 2025 - Tre cortometraggi - uno lunedì 27 ottobre, un secondo il 10 novembre e quello di chiusura il 15 dicembre -: ‘Short & Smart’ prende possesso di Milano. La rassegna a ingresso gratuito organizzata da Samsung Electronics Italia si svolgerà da lunedì nella Samsung Smart Arena in via Mike Bongiorno 9 a Milano e prevede la proiezione di cortometraggi che sono stati selezionati “per la loro capacità di raccontare storie autentiche e significative e in grado di stimolare dialogo e riflessione sul mondo contemporaneo”. Tutte le proiezioni sono a ingresso gratuito su registrazione online.

“In un’epoca smart il tempo ha altro valore. E lo short nel cinema ne è la prova poetica. Intelligenze ed emozioni, indipendenza e innovazione vengono esaltate da questa sfida che tiene insieme intensità e sintesi di tecnologie e bellezze. Da qui un’arte quella dei cortometraggi che corrisponde allo stile della nostra vita” spiega Massimiliano Finazzer Flory, attore, regista e produttore teatrale e cinematografico.

Gianni Canova

La rassegna prende il via lunedì 27 ottobre con ‘Tutto bene?’ ispirato dal cortometraggio ‘Sapiens?’ di Bruno Bozzetto: in questo incontro Massimiliano Finazzer Flory dialoga con Gianni Canova. Il 10 novembre sarà la volta del momento dal titolo ‘Sportivamente’ ispirato da ‘Marta vuole giocare’ di Matteo Quarta e il 15 si chiude con l’incontro dal titolo ‘Sotto l’albero’ ispirato da ‘Atletico Madrid’.