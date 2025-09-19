Festa del Cinema di Roma 2025, dall'omicidio Willy alla reporter uccisa a Gaza: il programma completo

Roma, 19 settembre 2025 – “Sono più emozionato dello scorso anno. Speriamo di superare le 110 mila presenze dello scorso anno. Ho sempre detto che volevo la Festa fosse non solo il luogo di Roma, ma la casa degli autori indipendenti. Guardando al programma credo proprio che ci siamo riusciti. In più dal 2027 la sala Santa Cecilia sarà a disposizione della Festa per l'apertura e alcune serate”. È Salvatore Nastasi, presidente della Fondazione Cinema per Roma, ad aprire la conferenza di presentazione della ventesima edizione della Festa del Cinema che si svolgerà dal 15 al 26 ottobre 2025 all’Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone.

Sono oltre 150 i film in programma provenienti da 38 Paesi, dall'Argentina al Giappone passando per Portogallo e Turchia, che saranno affiancati da una serie di eventi che si svolgeranno in tutta la città in collaborazione con le più interessanti realtà culturali della Capitale.

La giuria presieduta da Paola Cortellesi

La giuria presieduta dall’attrice, sceneggiatrice, autrice e regista Paola Cortellesi e composta dal regista e sceneggiatore finlandese Teemu Nikki, il regista e sceneggiatore britannico William Oldroyd, lo scrittore e illustratore statunitense Brian Selznick e l’attrice franco-finlandese Nadia Tereszkiewicz, assegnerà ai 18 film del ‘Concorso Progressive Cinem’a i premi ufficiali, dal miglior film al gran premio della giuria.

Il tema: conflitti e fronti di guerra

“È una festa che non è una bolla, quello che sta accadendo nel mondo entra", spiega Paola Malanga, direttrice artistica della Festa. “Il tema è quello dei conflitti e dei fronti di guerra. Ci sono musica, letteratura e tutta una serie di antidoti a partire dal poster di Franco Pinna. Viviamo in tempi estremamente duri e abbiamo bisogno di tutte le arti che alla Festa si traducono in cinema".

L’omicidio Willy raccontato in ‘40 secondi’

Tra i titoli presenti, '40 secondi' di Vincenzo Alfieri che ricostruisce le drammatiche ventiquattr’ore che precedono l’omicidio di Willy Duarte Monteiro e che vede nel cast Francesco Gheghi, Enrico Borello e Francesco Di Leva, 'Gli occhi degli altri' di Andrea De Sica ispirato dal delitto Casati Stampa del 1970 con Jasmine Trinca e Filippo Timi e 'Roberto Rossellini, più di una vita', documentario di Ilaria de Laurentis che firma un ritratto insolito del regista, liberandolo da quei cliché che lui stesso rifuggiva e che ne hanno irrigidito il mito.

Freestyle: titoli e attori

La selezione ufficiale comprende anche Freestyle, sezione non competitiva composta da titoli di formato e stile liberi come 'California Schemin'' di James McAvoy; 'It's Never Over, Jeff Buckley', documentario di Amy Berg che ricostruisce la vita e l'itinerario artistico del cantautore di 'Grace'; 'Mrs Playmen', la serie Netflix di Riccardo Donna con Carolina Crescentini nei panni di Adelina Tattilo che negli anni '70 fu alla guida della prima rivista erotica italiana.

E ancora: 'Prima di noi' di Daniele Luchetti, saga familiare specchio della storia italiana del Novecento tratta dall'omonimo romanzo di Giorgio Fontana e 'Sandokan', serie tv con Can Yaman nei panni della tigre della Malesia, la quarta e ultima stagione di 'Vita da Carlo' di e con Carlo Verdone che chiuderà la Festa e 'La preside', serie presentata in coproduzione con Alice nella città con Luisa Ranieri nei panni della dirigente di una scuola a Caivano.

La sezione ‘Grand Public’

Nella sezione Grand Public, sezione non competitiva dedicata al cinema per il grande pubblico, troviamo 'Breve storia d'amore', esordio alla regia della sceneggiatrice Ludovica Rampoldi con Pilar Fogliati, Adriano Giannini, Andrea Carpenzano e Valeria Golino; 'Anna' di Monica Guerritore che veste i panni della Magnani nella notte in cui l'attrice vinse l'Oscar per 'La rosa tatuata'; 'Cinque secondi' di Paolo Virzì che torna a lavorare con Valerio Mastandrea nei panni di un misantropo costretto a fare i conti con i traumi del passato, 'Dracula' di Luc Besson, 'Hamnet' di Chloé Zhao che racconta la storia d'amore tra Shakespeare (Paul Mescal) e Agnes (Jessie Buckley).

‘Io sono Rosa Ricci’, prequel di 'Mare Fuori' con Maria Esposito; 'Per te', pellicola di Alessandro Aronadio presentata in coproduzione con ‘Alice nella città’, dedicato all’undicenne Mattia Piccoli insignito del titolo di Alfiere della Repubblica dal Presidente Mattarella nel 2021.

Proiezioni Speciali

Nella sezione Proiezioni Speciali 'Libero sempre comunque mai', il documentario di Alessio Maria Federici dedicato a Libero De Rienzo, 'Put Your Soul On Your Hand and Walk', in cui la regista iraniana Sepideh Farsi restituisce un ritratto penetrante di Gaza costruito attraverso mesi di videochiamate con la ventiquattrenne fotogiornalista palestinese Fatma Hassouna, uccisa poi lo scorso aprile durante un attacco israeliano. In Best of 2025, sezione non competitiva composta da film provenienti da altri festival internazionali, considerati tra i migliori della stagione, 'Die My Love' di Lynne Ramsey con Robert Pattinson e Jennifer Lawrence che sarà presente alla Festa, 'Eddington' di Ari Aster e 'Nouvelle Vague' di Richard Linklater.

I premi alla carriera e l’omaggio a Pasolini

Ad affiancare il programma dei film, una sezione di incontri con il pubblico. Oltre alle classiche masterclass, due appuntamenti ormai consolidati: Paso Doble, in cui due autori si confrontano su temi riguardanti il mondo del cinema, le sue storie, i suoi protagonisti e Absolute Beginners, in cui un autore affermato rievoca la storia del proprio esordio sul grande schermo. I premi alla carriera annunciati finora verranno assegnati al regista iraniano Jafar Panahi e al pluripremiato produttore cinematografico Lord David Puttnam. Tra gli omaggi, quelli a Pier Paolo Pasolini, Franco Pinna, Carlo Rambaldi e Claudio Caligari.