Favino maestro di tennis : "Elogio dei numeri 2"

Un film per imparare a perdere. Per imparare a crescere, perdendo, inciampando negli errori, con le nostre vite scarabocchiate male, fatte di scelte sbagliate, pasticciate in ogni modo possibile e immaginabile, sognando di essere i campioni del mondo, ma eliminati agli ottavi. Ricorda, per certi versi, Il sorpasso di Dino Risi, con un Gassman straripante ma, alla fine, sconfitto, Il maestro di Andrea Di Stefano. Presentato fuori concorso ieri a Venezia, Pierfrancesco Favino è un insegnante di tennis, coach con l’anima sgualcita, che si ritrova ad allenare un ragazzino tredicenne per il quale il padre sogna un successo che porterebbe via tutta la famiglia dalla mediocrità. Una mediocrità che sembra crescere addosso a tutti i personaggi, come un’erba maligna. Il ragazzino del film si chiama Tiziano Menichelli, ha grinta e tenerezza, e con Favino dà vita a un film comico e drammatico, tragico e grottesco, ambientato in un’Italia di provincia degli anni ’80 di tornei mediocri e alberghi la cui tristezza prende alla gola.

"È un film in parte autobiografico", dice il regista, Andrea Di Stefano, che con Favino aveva realizzato l’intenso thriller L’ultima notte di Amore. "Mentre eravamo in giro a presentare il film, abbiamo parlato degli errori, del mettersi alla prova. Ho visto un lampo negli occhi di Pierfrancesco, e ho visto in lui il personaggio". "Si può stare al mondo anche se non si è dei numeri uno", dice Favino. "Questo è ciò che racconta il film. Abbiamo tutti un’ossessione sociale verso il successo, per poter esistere sembra necessario vincere. Ma non è così".

Il film ha avuto una genesi molto lunga: "La prima versione della sceneggiatura era del 2005", dice Ludovica Rampoldi, che ha scritto il film insieme al regista. "Ma eravamo troppo giovani. Nel riscriverlo, tanti anni dopo, ci abbiamo messo il peso delle cose non fatte, i rimpianti, i fallimenti, un’amarezza e una malinconia che non avevamo vent’anni fa". Chiarisce il regista: "I sogni di gloria sono uguali per tutti. Sul tabellone di un torneo partono in 64. Solo uno vince, e gli altri 63 che fine fanno? Io volevo raccontare due sconfitti: uno nel presente, l’altro di fronte alle sconfitte del passato".

Il ragazzo, Tiziano Menichelli, ha già la faccia seria e concentrata di un uomo. "Pierfrancesco mi ha insegnato tanto. Anche quando non era nell’inquadratura, si impegnava al massimo per aiutarmi. Potrà sembrare banale, ma non lo è". E non è banale neanche rendersene conto, per un adolescente di tredici anni.

Qualcuno chiede a Favino, in conferenza stampa, se sarà fatto un film su Yannik Sinner: "Sarebbe una bella storia: ma scordatevi che possa interpretarlo io". Alla domanda sul rapporto fra il cinema e quello che avviene intorno, nel mondo (vedi9 Gaza), Favino risponde così: "Ogni occasione è sacrosanta, per ricordare da quale parte si vuole stare. Ma il cinema ha una sua forza, quella di raccontare il mondo, di parlare alle persone. Il cinema sta dalla parte della bellezza, e non conosco niente di più pacifico della ricerca della bellezza. Se si crea bellezza, si cerca la pace".

g. b.