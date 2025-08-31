Favino e l'eroismo della sconfitta: “Si può stare al mondo senza essere il numero uno"

Venezia, 31 agosto 2025 – “Chi potrebbe interpretare Sinner in un film? Non lo so, ma scordatevi che sia io”. Pierfrancesco Favino ha la battuta pronta e lo spirito di chi sa stare al gioco. L'attore è lo straordinario protagonista de 'Il Maestro', film diretto da Andrea Di Stefano presentato fuori concorso a Venezia 82. La storia è quella che si muove sullo sfondo di un'estate di fine anni '80 in cui il tredicenne Felice (Tiziano Menichelli), dopo anni di allenamenti e regole imposte dal padre, arriva a competere ai tornei nazionali di tennis. Per farlo al meglio, il genitore lo affida agli insegnamenti dell'ex campione Raul Gatti (Favino).

I due partono per un viaggio on the road lungo la costa italiana fatto di sconfitte, incontri e bugie che farà sbocciare un legame inatteso. Uno di quelli che cambiano la vita. “Molte scene del film sono delle situazioni che ho vissuto veramente. Ho provato a riprodurle, reinventarle”, ammette il regista. “È un film in parte autobiografico e che vuole rendere omaggio a un incontro fortunato della mia prima adolescenza con un maestro di tennis che mi ha detto una cosa che mi ha aiutato a crescere. Ricordo esattamente dove ero quando ho deciso di farlo. Era durante la promozione de 'L'ultima notte di Amore', in qualche caffè del nord Italia, tra le pause delle presentazioni. Sia io che Pierfrancesco eravamo in difficoltà, avevamo bisogno di stimoli nuovi, di fare altro, di sbagliare. Ho colto in lui uno sguardo e ho visto il film”.

Tra i tanti aspetti che rendono 'Il Maestro' un grande film – che si inserisce alla perfezione nella grande tradizione della commedia all'italiana – anche la scelta di realizzare un racconto sullo sport dedicato però a chi non alza i trofei, non sale sul podio e non ha la folla ad acclamarlo sugli spalti. “Da ex sportivo, quando andavo a vedere i film sportivi non mi riconoscevo, perché raccontano sempre storie di persone che alla fine ce la fanno all'ultima scena. Non era la mia storia, non sono mai stato un vero vincente”, spiega Di Stefano. “Sui tabelloni di tennis ci sono 64 giocatori. Uno solo vince. Mi sono sempre chiesto chi parla degli altri 63. Alla sera, quando vai a dormire durante i tornei, i sogni di gloria sono uguali a tutti. Siccome ho frequentato la sconfitta volevo raccontarne l'eroismo. Fare un film dove due sconfitti, uno nel presente e uno nel passato, si potessero guardare negli occhi e capire che la vita è arte, che possono continuare a ballare perché il giorno dopo c'è sempre la speranza”.

“Credo mi sia capitato molto raramente di interpretare un personaggio così effettivamente sconfitto”, gli fa eco Favino. “Andrea dice una cosa che mi piace molto: due sconfitti possono fare una vittoria. C'è un'ossessione sociale, anche un po' narcisistica, rispetto all'idea che si debba per forza essere di successo per poter esistere al mondo. Il nostro film mostra che si può esistere e stare nel mondo anche se non si è il numero uno”.

All'indomani della manifestazione pro-Palestina che ha marciato per le strade del Lido e alla quale hanno partecipato anche volti noti del cinema italiano, da Emanuela Fanelli a Michele Riondino, Favino dice la sua sul ruolo dei festival e sull'importanza di far entrare l'attualità in una manifestazione che rischia di diventare una bolla. “I festival sono momenti di riflessione e il cinema, da sempre, si occupa, di quello che succede nella realtà. Tendiamo a scordarci che i film possano parlare alle persone. È uno strumento in cui abbiamo la libertà di poter dire delle cose. Qui in concorso ci sono dei film che parlano chiaramente di certi argomenti”, sottolinea l'attore.

“Sono perfettamente d'accordo che ci sia la libertà di manifestare. Però continuo a pensare, non essendo un grandissimo esperto di geopolitica, che ciò che si può fare da cittadini è chiedere all'Europa di avere un atteggiamento molto chiaro nei confronti di quello che sta accadendo per cercare di risolverlo”. “Ognuno ha la libertà di esprimerlo come crede sia più giusto, ma non vorrei che si sottovalutasse la potenza e la capacità del cinema di saper raccontare il mondo e risvegliare alcune coscienze”, continua Favino. “Ogni occasione è sacrosanta per ricordare da che parte si vuole stare. E penso che qualsiasi artista stia dalla parte della bellezza. Chiunque decida di fare un quadro, una canzone, un'immagine in movimento o una fotografia cerca la bellezza. Personalmente non conosco niente di più pacifico al mondo che non la ricerca della bellezza. Se si crea bellezza si cerca la pace”.