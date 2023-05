Fast X, quando esce: trama e protagonisti

La regia del nuovo action movie è affidata a Louis Leterrier che subentra a Justin Lin, regista di diversi episodi precedenti. Leterrier ha dichiarato che Fast X, in qualche modo, si discosterà dalle altre pellicole pur mantenendo inalterato lo spirito e l'adrenalina.

Fast X: La trama

Una nuova pericolosa avventura, a bordo di auto fiammanti lanciate a tutta velocità, attende Dominic Toretto e la sua famiglia allargata. I protagonisti dovranno, infatti, affrontare il temibile e spietato Dante, figlio del boss del narcotraffico Hernan Reyes, tornato dopo 12 anni per vendicare la morte del padre avvenuta proprio per mano di Toretto. In realtà, l’obiettivo del malvagio personaggio sarà il figlio di 8 anni di Dominic. Per contrastare i piani di vendetta di Dante, Toretto e i suoi amici dovranno attraversare il mondo, viaggiano dal Nuovo al Vecchio Continente. Sconfiggere il nemico, questa volta, sarà una questione di famiglia e salvare il piccolo dal pericolo sarà una corsa contro il tempo a tutta velocità, in un intreccio ricco come sempre di colpi di scena e corse al cardiopalma.

I protagonisti

Ancora una volta il protagonista della saga sarà Vin Diesel che tornerà a ricoprire il ruolo di suo maggior successo, quello di Dominic Toretto. L'attore ha dichiarato che, nonostante interpreti questo personaggio da più di 20 anni, ogni volta è come fosse la prima volta. Al suo fianco non mancheranno nemmeno Michelle Rodriguez, Sung Kang, Jason Statham, John Cena, Tyrese Gibson e Jordana Brewster. A interpretare il cattivissimo Dante sarà uno degli attori più amati sul piccolo e grande schermo, Jason - Khal Drogo / Aquaman - Momoa. Sul personaggio il regista Leterrier ha dichiarato che sarà un villain veramente tosto e non sarà facile per Toretto nascondersi. Tra le novità del cast anche Brie Larson che interpreterà Tess, un personaggio molto vicino a Dominic. In Fast X ci sarà inoltre un ritorno, digitale, molto gradito ai fan della serie: Paul Walker. L'attore scomparso nel 2013 dopo un incidente stradale, apparirà in alcuni flashback.