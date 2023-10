‘Expats’, la nuova serie con Nicole Kidman: prime anticipazioni

Era il 2019 quando Nicole Kidman contattò la regista Lulu Wang affinché accettasse di dirigere ‘Expats’ di Prime Video, nuova serie Tv attesa sulla piattaforma di streaming di Amazon. Non c’è ancora una data precisa per l’uscita, ma si sa che dovrebbe uscire su Prime Video all’inizio del 2024. In quel momento, Wang era impegnata nella distribuzione del suo acclamato film 'The Farewell', ma alla fine fu convinta da Kidman a realizzare insieme il progetto audiovisivo che sarà presto in distribuzione.

Trama

'Expats' di Prime Video è una serie drammatica basata sul romanzo 'The Expatriates', scritto da Janice Y. K. Lee. La narrazione è incentrata sulle vicende di tre donne, tutte con background e passati tragici, appena trasferite dagli Stati Uniti a Hong Kong. Mercy, una giovane coreano-americana appena laureata alla Columbia University, è distrutta da un recente incidente. Hilary, una casalinga benestante, è tormentata dalla sua lotta per avere un figlio, un fatto che crede possa risolvere i problemi del suo matrimonio che sta precipitando. Margaret, sposata e madre di tre figli, apparentemente felice, mette in discussione la sua identità materna dopo una perdita devastante. Mentre ognuna di loro lotta con i propri demoni, le loro vite si intrecciano in modi che hanno conseguenze irreversibili per tutte. Come afferma la sinossi su Prime Video, la serie mette in discussione i privilegi ed esplora cosa succede quando la linea tra vittimismo e colpa si fa labile.

Cast

Lulu Wang, oltre a dirigere gli episodi di ‘Expats’ su Prime, ha curato anche l’adattamento del romanzo da cui è stata tratta la nuova serie Tv. La nuova miniserie vede Nicole Kidman (nei panni di Margaret), Sarayu Blue e Ji-young Yoo. Dalle prime foto che sono circolate si direbbe che facciano parte del cast, sul fronte maschile, Brian Tee (‘Chicago Med’) e Jack Huston (‘Kill Your Darlings’). La penultima puntata di ‘Expats’ – che è un episodio a sé stante – è stata proiettata in anteprima mondiale al Toronto International Film Festival, che si è svolto in Canada dal 7 al 17 settembre.