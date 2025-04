“Étoile“, sulle punte per salvare il balletto

Tra punte, arabesque, relevé, plié e tanto dramma due compagnie teatrali cercano di sfuggire alla scure del fallimento. È Étoile, la nuova serie di Prime Video in streaming da giovedì 24 aprile, l’ultima creazione nata dal genio comico di Amy Sherman-Palladino e Daniel Palladino, le menti, nonché marito e moglie nella vita, anche dietro La fantastica signora Maisel (2017-2023) e A passo di danza (2012-2013). La trama segue le vicende del corpo di ballo e dello staff artistico di due note compagnie di danza, una a Parigi e l’altra a New York. Per salvarsi dal fallimento orchestrano un piano che prevede di scambiarsi le loro rispettive etoile.

"Il pubblico è morto e così i fondi – si dice nel trailer – I posti sono vuoti, dobbiamo porre rimedio. Scambiamoci i nostri rispettivi talenti, Parigi e New York. Mettiamo fuori facce nuove, facciamo in modo che la gente torni ad interessarsi alla danza". La serie è in otto episodi ed è diretta dagli stessi Palladino. Al momento sono previste due stagioni. Nel cast molti volti noti: Luke Kirby, nel ruolo di Jack, a capo della compagnia di danza di New York, già il personaggio di Lenny Bruce ne La fantastica signora Maisel; Charlotte Gainsbourg, nei panni di Geneviève, omologa francese di Jac.