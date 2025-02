Ethan Hawke al lavoro sul remake di un celebre film con Gregory Peck

Roma, 14 febbraio 2025 – Quando emerge la notizia del remake di un film cult automaticamente sorgono anche i timori su una dignitosa riuscita del progetto. C’è chi pensa che certi titoli dovrebbero rimanere intoccabili e chi, invece, sogna di ‘modernizzare’ una pellicola e ridare una seconda vita alla storia, portando all’attenzione – di conseguenza – anche il titolo originale. In questi giorni ha preso forma l’idea di una rivisitazione di “The Gunfighter” – in italiano “Romantico avventuriero” – interpretato da Gregory Peck. A essere interessato a un remake è Ethan Hawke.

L’idea del remake e come è nato l’interesse da parte dell’attore

Uno dei titoli più noti della carriera di Gregory Peck sta per guadagnarsi una nuova rivisitazione da parte di uno dei suoi più grandi estimatori. L’attore candidato all'Oscar Ethan Hawke è coinvolto nel progetto di scrivere un remake del western uscito nel 1950. Scriverà la sceneggiatura insieme a Shelby Gaines. Visto l’affetto che prova per il film, la speranza è che possa anche dirigerlo una volta terminata la sceneggiatura, ma gli addetti ai lavori sottolineano che Hawke ha solo un accordo per scrivere e produrre, al momento. Del resto siamo ancora alla fase iniziale e le cose potrebbero cambiare nel corso dei prossimi mesi.

La trama di “Romantico avventuriero” racconta la storia del pistolero Jimmy Ringo (interpretato da Gregory Peck) mentre cavalca in città per trovare il suo vero amore che, però, non vuole vederlo. Non è arrivato in zona in cerca di guai, ma saranno proprio i guai a trovare lui.

Ethan Hawke ha rivelato il suo amore assoluto per la pellicola, definendola uno dei suoi film preferiti di sempre. Ha raccontato al conduttore Ben Mankiewicz di aver scoperto il film quando era già adulto dopo aver ascoltato la canzone di Bob Dylan "Brownsville Girl".

Infatti, nel brano, viene citato più volte un western con Gregory Peck. L’attore ha ammesso che, inizialmente, ha cercato di scoprire a quale pellicola stesse facendo riferimento per poi contattare il suo amico e collaboratore di lunga data Richard Linklater, che gli ha rivelato di quale film parlasse Dylan. E proprio Gregory Peck, nel 1997, durante il ritiro di un premio assegnatogli, durante il discorso di ringraziamento ammise di sentirsi onorato per la citazione presente nella canzone di Bob Dylan, esprimendo pubblicamente riconoscenza nei confronti del cantautore.

The Gunfighter fu diretto da Henry King e interpretato da Gregory Peck, Helen Westcott, Millard Mitchell e Karl Malden. Fu la seconda collaborazione tra l’attore e il regista, nella loro carriera.

I diritti cinematografici del film furono originariamente acquistati dalla Columbia Pictures. Poco dopo venne offerto il ruolo del protagonista, Jimmy Ringo, a John Wayne. Ma l’attore si trovò costretto a rifiutare, nonostante avesse ammesso di provare un forte desiderio per la parte che gli era stata proposta. Ma, a causa di attriti e tensioni di lunga data con il presidente della Columbia, Harry Cohn, Wayne decide di rifiutare. A quel punto venne contattato Gregory Peck che accettò il ruolo e portò sul grande schermo la storia di uno dei pistoleri simbolo del cinema. E che, oggi, potrebbe tornare in una nuova versione.