‘Estranei’: quando esce la nuova serie crime di Raidue

Nella prossima stagione televisiva – quindi, presumibilmente, tra l’autunno 2024 e l’inverno 2025 – uscirà una nuova serie TV crime per il servizio pubblico: saranno otto episodi da 50 minuti ciascuno, che andranno in onda in quattro prime serate su Rai 2. Le puntate di ‘Estranei’, la nuova fiction Rai in questione, così intitolata, sono ispirate liberamente alla storia della povera Saman Abbas, la ragazza pakistana di appena 18 anni, uccisa a Novellara dai genitori, con la complicità di alcuni parenti, nella notte tra il 30 aprile e il primo maggio 2021. La famiglia si era trasferita nella bassa reggiana per coltivare la frutta. Le riprese sono iniziate da qualche settimana e si svolgono in varie location del Nord e Centro Italia.

Trama

‘Estranei’ è ambientata in una piccola cittadina tra le nebbie della pianura emiliana. La serie inedita racconta la convivenza pacifica tra una delle più grandi comunità Sikh d'Europa e la gente del posto. Si tratta, però, di un delicato equilibrio, scosso dalla misteriosa scomparsa di due giovani innamorati: Camilla Ruggeri e Manraj Singh, moderni Romeo e Giulietta. I due provengono da mondi molto lontani, almeno in apparenza.

A un certo punto, però, Camilla e Manraj scompaiono. Ciò innesca una serie di eventi drammatici che portano a galla segreti nascosti, rivalità latenti e una scia di morte. A investigare su questo caso complesso è la carabiniera Laura Macchi, appena tornata nel paese dov’è nata per assistere il padre anziano, il sindaco Antonio Macchi. Laura si trova a confrontarsi con un passato oscuro e segreti inquietanti che coinvolgono l'intera comunità. Mentre cerca di mantenere la fragile armonia tra le due comunità, Macchi svela verità dolorose, mettendo in luce che il bene e il male sono presenti in ogni individuo, senza eccezioni.

Cast

‘Estranei’, nuova fiction Rai che vedremo nella nuova stagione televisiva, presenta un cast di attori affermati del cinema e della TV italiana. Tra i protagonisti, infatti, figurano Elena Radonicich, Ricky Memphis, Marco Cocci, Kel Giordano, Maurizio Donadoni ed Eleonora Giovanardi. Nella serie troviamo anche Giulio Scarpati e Isabella Ferrari. La regia è affidata a Cosimo Alemà, mentre la sceneggiatura è opera di un gruppo di scrittori esperti: Andrea Valagussa (‘Blackout - Vite sospese’), Davide Cogni (‘Skam Italia’), Nicola Peirano, Ruben Marciano e Francesco Baucia. La produzione è curata da Rai Fiction, Eagle Original Content e RaiCom.

Le riprese, che dureranno circa quindici settimane, si svolgeranno tra l'Emilia-Romagna e il Friuli-Venezia Giulia. A supporto della produzione è arrivato il sostegno della Regione Emilia-Romagna attraverso l'Emilia-Romagna Film Commission e quello del Friuli-Venezia Giulia tramite la Friuli-Venezia Giulia Film Commission/PromoTurismoFVG.