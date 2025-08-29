Essere George Clooney. In “Jay Kelly“ è un divo. Ma va in crisi di identità

La notizia è che George Clooney non c’è. Ha una brutta sinusite, e deve saltare l’incontro stampa. Era arrivato al Lido martedì insieme alla moglie Amal, poi erano andati in giro per Venezia. Ma ieri Clooney è stato costretto a saltare – ordine del medico – la conferenza stampa di Jay Kelly, il film di Noah Baumbach in concorso che lo vede protagonista. L’attore, 64 anni, è però riuscito a essere sul red carpet, dove è stato a lungo acclamato dal pubblico. Jay Kelly è uno di quei film, come Essere John Malkovich, in cui l’attore e il personaggio quasi si fondono. Clooney interpreta un attore di successo, disinvolto, ricco. Che di colpo si rende conto di essere vuoto, di avere costruito poco o niente. Allo specchio, Clooney si guarda e pronuncia i nomi di attori classici, celeberrimi: "Gary Cooper? Cary Grant? Gregory Peck?", e ogni volta risponde: "Jay Kelly". Come per dire: come loro, non riuscirò ad essere mai. Il film corre fluido, nelle immagini e nei dialoghi, scivolosi e naturali come in un film di Robert Altman – viene in mente I protagonisti, anch’esso ambientato nel mondo del cinema – o come in una commedia di Woody Allen. Poi, dai set di Los Angeles l’azione si sposta in Italia. Da un jet privato si passa a un trenino d’altri tempi – un elettrotreno Breda con un vagone panoramico, come in Italia non se ne vedono da trent’anni – e a taxi dal sapore anni ’80, vecchie Fiat squadrate dipinte di giallo. Perché, si sa, gli americani hanno dell’Italia un’idea un po’ folkloristica. Ma sono bellissimi i cipressi della val d’Orcia e i marmi di Pienza.

All’incontro con la stampa, a illustrare il film ci pensano Adam Sandler, Laura Dern e il regista Noah Baumbach. Sandler interpreta il manager dell’attore, l’uomo che gli è amico, lo difende, lo salva in ogni situazione. "Una delle mie battute preferite nel film è; tu sei Jay Kelly, ma anch’io sono Jay Kelly! Vuol dire che questo manager dà a Jay Kelly tutto se stesso, fino a immedesimarsi con lui, a essere una parte di lui". Baumbach spiega: "Ho scritto il film pensando a George, che conosco da anni. Tutto il pubblico ha una storia personale con George, lo conosce da anni: allo stesso modo, le persone nel film amano Jay Kelly. Era importante che il pubblico avesse un rapporto con l’attore, così come le persone lo hanno nel film. Cosa ho chiesto a George? Di interpretare un personaggio che scappa da se stesso, che cerca di nascondersi, e che si rivela via via sempre di più. È stato straordinario".

"Se fai un film su un attore, parli di identità – spiega ancora Baumbach – Quest’uomo è tutti noi; perché tutti nella vita siamo attori, interpretiamo un personaggio, cerchiamo di capire quale maschera presentare agli altri. Tutti siamo impegnati a recitare un personaggio: i genitori, gli amici, i colleghi". Laura Dern interpreta l’addetta stampa di Jay Kelly. Figlia di due attori, Bruce Dern e Diane Ladd, conosce questo mondo da sempre: "Faccio l’attrice da quando avevo undici anni: la mia addetta stampa mi ha guidata, mi ha spiegato come proteggermi, come gestire i fidanzati, in pratica è stata per me una seconda mamma. È stato bellissimo interpretare il ruolo di una persona come quelle che mi hanno cresciuta nella vita professionale". A Adam Sandler viene chiesto quale battuta immaginerebbe, come chiusa ideale della propria esistenza. "Ce l’ho: ‘Ma come diavolo è successo?’"

Giovanni Bogani