Gli errori e buchi di trama più clamorosi nelle serie tv

A volte non è sufficiente una produzione attenta, un montaggio accurato e una sceneggiatura vista e rivista più volte per evitare di incappare in errori che, poi, non sfuggono agli occhi di uno spettatore attento che, spesso, si rivela anche tra i fan più legati alla serie tv. Ci sono titoli che, nel corso delle diverse stagioni, hanno portato in scena situazioni improbabili o errori che non sono stati notati prima della distribuzione. A seguire vi riportiamo alcuni dei più curiosi (e anche divertenti) “bloopers” (questo il termine originale) di produzioni tv molto famose. Game of Thrones La serie presenta un evidente buco nella trama con un espediente che ha lasciato quantomeno sorpresi i fan. Nella settima stagione della serie tv, i personaggi si spostano per tutto il continente a una velocità inverosimile: Arya fa ritorno in pochissimo tempo da Braavos alle Torri dei Frey. Poi Daenerys vola da Rocca del Drago oltre la Barriera in un baleno e Varys viaggia da Meereen a Dorne, andata e ritorno. Infine Jon da Grande Inverno raggiunge in nave Roccia del Drago alla velocità della luce. Queste scelte sono state lette come un espediente narrativo per poter portare in scena gli avvenimenti senza annoiare troppo lo spettatore con sottotrame che potessero occupare minuti preziosi ma, nello stesso momento, sono apparse chiaramente impossibili a chiunque, lasciando stranito lo spettatore. Inoltre nell’episodo “L'ultimo degli Stark”, su un tavolo si vede una tazza di caffè e nel finale di quella stagione si notano sul pavimento alcune bottiglie di plastica. Un po’ in anticipo sui tempi. Per non parlare della famosissima tazza di Starbucks che appare placidamente presente su un tavolo durante una scena... The Big Bang Theory Al centro dell’incoerenza nella sceneggiatura, in questo caso, c’è un ascensore in disuso. Secondo quanto raccontato dai protagonisti nella prima stagione, sarebbe rotto già da due anni. A rivelarlo è stato Leonard a Penny. Ma poco tempo dopo il protagonista cambia versione, spiegando alla ragazza che l’ascensore non funzionante da almeno sette anni per via di un esperimento finito male. Poca chiarezza accompagna anche sui testimoni di quella circostanza sfortunata. The Vampire Diaries In questa serie tv sono i due fratelli protagonisti ad essere al centro di una trama poco credibile. Durante la messa in onda delle stagioni scopriamo alcuni dettagli molto curiosi sulle vite di Damon e Stefan. Sono ancora piuttosto giovani per essere dei vampiri (hanno solo 140 anni), ma raccontano di aver acquisito molta esperienza e molte nozioni viaggiando in giro per il mondo. Eppure appaiono sempre sorpresi e impacciati quando il primo Originale gli si presenta davanti e appaiono molto dubbiosi su come affrontare nemici come lupi mannari o streghe. Per questo, molti fan si sono chiesti – sorridendo – quali esperienze avessero mai fatto in tutti quegli anni per arrivare così impreparati di fronte a situazioni che avrebbero potuto (e dovuto?) saper affrontare con maggiore preparazione. Stranger Things Se la trama sembra non aver particolari incoerenze, agli spettatori non sono sfuggiti errori durante le riprese della serie tv. Tra queste, nella prima stagione, sono inclusi sul set numerosi oggetti di scena che nel 1983 non erano ancora esistenti. Ne è un esempio la miniatura del Demogorgone di Dungeons and Dragons usata da Mike o il walkie talkie con il quale comunicano i ragazzini (venne venduto solamente a partire dal 1985). Nelle stagioni successive si nota la Trump Tower, evidente nella seconda stagione nonostante fosse stata costruita solamente nel 2009. O, più banalmente, le M&M’s offerte da Mike a Eleven ancora inesistenti nel 1985, anno in cui è ambientata la trama della terza stagione. Grey’s Anatomy Tralasciamo i vari disastri che hanno circondato i protagonisti di questa serie tv tra le più note e longeve della storia della tv. Quello che è stato evidenziato è legato ad una scena clou. Siamo nel sedicesimo episodio della terza stagione quando, dopo l’incidente del ferry boat, la protagonista Meredith finisce nelle gelide acque di Seattle. La donna si trova, per ore, nelle acque gelide, a rischio morte. Quando riescono ad avvicinarsi e a cercare di portarla in salvo, il primo tentativo di rianimazione di Derek per riportarla in vita non è eseguita nel modo corretto. Inoltre, come sottolineato da ogni medico, è praticamente impossibile che una persona nelle sue condizioni possa essere in grado di sopravvivere in quelle condizioni. Un errore non da poco per un medical drama… Pretty Little Liars La serie con la trama più aggrovigliata tra tutte quelle citate finora ha diverse “assurdità” nel portare aventi la storia, ma tra le più incoerenti c’è quella che vede protagonista la mamma di Toby, Marion. La donna appare viva e vegeta mentre interrompe un possibile bacio tra Toby e Alison, da adolescenti. Quando, però, viene mostrata la scena in cui Marion viene spinta da Bethany, Charles è ancora un bambino. E questo è proprio impossibile poiché è chiaro che Charles sia più grande di Alison e Toby. Una mamma per amica In questo caso l’errore è sicuramente legato al cast e alla decisione di riportare in scena l’attrice. Parliamo di Sheryl Fenn. Aveva il ruolo di Anna Nardini, ex fidanzata di Luke e mamma di April, la figlia di cui Luke ignorava l’esistenza. L’attrice, però, era già comparsa nella serie tv, prima di quel momento. Per l’esattezza nella terza stagione, non come Anna Nardini, ma vestendo i panni di Sasha, la nuova compagna del padre di Jess. American Crime Story La serie in questione era incentrata sull’omicidio di Gianni Versace. Ma, nella ricostruzione storica di quanto avvenuto, c’è il quinto episodio nel quale appare la scritta “Milano, giugno 1995”. Assistiamo ad una ripresa della città lombarda dall’alto. Ma si sono dimenticati di eliminare l’Unicredit Tower, la Torre di Diamante e il Bosco Verticale: i tre palazzi sono stati inaugurati tra il 2012 e il 2014. Il periodo storico è inesatto ed è ben vent’anni dopo la scena che lo spettatore vede, con Gianni e Donatella Versace discutere riguardo al coming out pubblico dello stilista.