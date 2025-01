Chi è Erasmo Genzini, Jonathan in Mina Settembre 3

Tra le fiction di Rai 1 più amate, “Mina Settembre 3” ha confermato gli ascolti e il consenso del pubblico , affezionato alle avventure sentimentali e professionali dell'assistente sociale interpretata da Serena Rossi. La terza stagione è composta da 12 episodi per un totale di 6 prime serate e l'ultimo appuntamento con la serie tv è previsto per il 16 febbraio 2025. Nel cast della fiction ci sono anche alcuni nuovi ingressi e tra questi quello di Jonathan, interpretato dall'attore Erasmo Genzini.

Erasmo Genzini interpreta Jonathan, il fratello maggiore di un ragazzo il cui caso viene seguito da Mina e Fiore, per la quale sviluppa subito un interesse sentimentale.

La carriera

Nato il 18 febbraio 1991 a Gragnano, in provincia di Napoli, si è appassionato da ragazzo al teatro e all'arte della recitazione, sostenuto e supportato dalla famiglia. Il suo esordio sul piccolo schermo avviene nel 2017 grazie alla serie tv “Sotto copertura – La cattura di Zagaria” con protagonista Alessandro Preziosi. Nella fiction, l'attore interpreta Nicola Sasso, aiutante del boss e corriere tra la Spagna e l'Italia.

Il successo e la fama però arriva principalmente grazie alla produzione Mediaset “L'isola di Pietro”. Entra nel cast a partire dalla seconda stagione e rimane anche per la terza, quella conclusiva. La serie è ambientata a Carloforte e racconta la vicenda di Pietro Sereni, un pediatra interpretato da Gianni Morandi. Invece, Genzini veste i panni di Diego Marra, giovane innamorato di Caterina e che cambia grazie all'amore di lei.

Viene scelto per partecipare alla fiction di successo di Rai 1 “Che Dio ci aiuti” nel 2021. Nella sesta stagione della serie, interpreta il ruolo di Erasmo, un ragazzo che arriva nel convento di Suor Angela per trovare informazioni che riguardano sua madre. Proprio lì trascorre diverso tempo, venendo a conoscenza di qualcosa che lega suor Angela suora con la sua famiglia. Intanto, però, si avvicina anche a Ginevra, con la quale nasce una relazione non semplice.

Sempre nel 2021 fa parte del cast di “Buongiorno, mamma!”, serie, in onda su Canale 5 incentrata sulla storia della famiglia Borghi. L'attore interpreta i panni di Armando, amico di Pigi, interpretato da Niccolò Ferrero. Qualche mese dopo, nel 2022, fa il suo esordio a teatro con lo spettacolo Mine vaganti, sempre diretto da Ferzan Ozpetek, e che porta in scena una versione teatrale della sua pellicola di successo del 2010.

Per quanto riguarda, invece, la vita privata, Erasmo Genzini è fidanzato da anni con una ragazza, Federica Esposito. Ha rivelato di aver incontrato Cclei che sarebbe diventata la sua fidanzata dieci anni prima e di essersi innamorato di lei a prima vista. C'è stato uno sguardo casuale dei due si sono poi aggiunti sui social, iniziando a scriversi e frequentarsi, per poi diventare una coppia in breve tempo. Inoltre, qualche anno fa, nel 2021, Genzini e la fidanzata Federica hanno fatto il grande passo di comprare casa dove vivere insieme e far crescere la loro futura famiglia.