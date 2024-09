Emmy Awards 2024: ‘Shogun’ serie tv da record, ‘Hacks’ miglior commedia. Tutti i vincitori

Los Angeles, 16 settembre 2024 – Record di statuette agli Emmy Awards 2024 per 'Shogun'. La serie tv di Fx e prodotto da Hulu-Disney+, che racconta le lotte di potere nel Giappone del XVII secolo, ha ottenuto ben 18 premi diventando peraltro la prima non anglofona a vincere quello per la migliore serie drammatica. Il protagonista Hiroyuki Sanada ha vinto quello come miglior attore, la co-protagonista Anna Sawai l'equivalente per la miglior interprete femminile. Era “il ruolo di una vita”, ha ringraziato lei molto commossa.

Sorpresa invece per l'Emmy alla miglior serie comica: ha vinto 'Hacks'. Lo show Hbo/Max su una matura comedian che deve riconquistare pubblico e verve ha strappato la statuetta alla favorita ‘The Bear’, che si aspettava di bissare con la seconda stagione il trionfo della passata edizione. 'Hacks' è stata premiata anche per la scrittura (nella squadra anche la sceneggiatrice italiana Lucia Aniello) e per la protagonista, la 73enne Jean Smart.

Il cast di ‘Hacks’ , la serie tv premiata come miglior comedy agli Emmy Awards 2024 (Ansa)

‘The Bear’ si può comunque consolare con quattro Emmy che, sommati a quelli vinti ai Creative Arts dello scorso fine settimana, diventano 11 (uno in più rispetto alla passata edizione che si è tenuta a gennaio, in ritardo a causa degli scioperi a Hollywood).

Successo anche per la controversa serie Netflix 'Baby Reindeer', che si porta a casa un poker di statuette: miglior serie limitata o antologica, miglior sceneggiatura e miglior attore protagonista a Richard Gadd, oltre al premio come miglior attrice non protagonista a Jessica Gunning. Infine la leggendaria Jodie Foster vince il suo primo Emmy come miglior attrice protagonista in una serie limitata per 'True Detective: Night Country' di Hbo.

Tutti i premi

Serie drammatica: ‘Shogun’

Serie commedia: ‘Hacks

MIni serie o antologica: ‘Baby Reindeer’

Attore protagonista, dramma: Hiroyuki Sanada, ‘Shogun’

Attrice protagonista, dramma: Anna Sawai, 'Shogun'

Attore protagonista commedia: Jeremy Allen White, 'The Bear'

Attrice protagonista, commedia: Jean Smart, 'Hacks'

Attore protagonista, mini serie o film: Richard Gadd, 'Baby Reindeer'

Attrice protagonista, mini serie o film: Jodie Foster, 'True Detective: Night Country'

Attore non protagonista, dramma: Billy Crudup, 'The Morning Show'

Attrice non protagonista, dramma: Elizabeth Debicki, 'The Crown'

Attore non protagonista, commedia: Ebon Moss-Bachrach, 'The Bear'

Attrice non protagonista, commedia: Liza Colon-Zayas, 'The Bear'

Attore non protagonista, serie limitata o film: Lamorne Morris, 'Fargo'

Attrice non protagonista, serie limitata o film: Jessica Gunning, 'Baby Reindeer'.