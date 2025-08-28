Emma Stone e gli alieni di Bugonia: “Credete di essere soli nell'universo? Narcisistico"

Venezia – “Chi ti dice che non sia un'aliena?”. Emma Stone scherza rispondendo alla domanda di uno dei giornalisti presenti alla conferenza stampa di 'Bugonia', il film diretto da Yorgos Lanthimos presentato in concorso a Venezia 82. La quarta collaborazione tra l'attrice statunitense e il regista greco dopo 'La favorita', il trionfo di 'Povere creature!' da quattro premi Oscar – compreso quello come miglior interprete - e 'Kinds of Kindness'.

La storia è quella di una potente amministratrice delegata di una grande azienda farmaceutica rapita da due giovani uomini con l'ossessione dei complotti e la convinzione che la donna sia un’aliena intenzionata a distruggere il pianeta Terra. “Ho letto la sceneggiatura di Will Tracy e sono rimasto subito a bocca aperta”, confessa Lanthimos. “Ho pensato che fosse divertente e spassosa, ma anche estremamente incisiva. Ti spinge a riflettere profondamente sulle cose. Al tempo mi sembrò molto rilevante. Ora, tre anni dopo, purtroppo lo è ancora di più”.

La sua attualità risiede in una moltitudine di tematiche affrontate nelle sue due ore di durata che spaziano dal complottismo alle Big Pharma, tutto raccontato attraverso lo sguardo originale, eccentrico e inquietante di Lanthimos. “Purtroppo, non molta della distopia in questo film è fittizia. Riflette il mondo reale”, continua il regista. “Non lo chiamerei nemmeno un film distopico. È come se volesse dire: 'Questo è quello che sta succedendo adesso'. Le persone devono scegliere molto presto una strada da intraprendere perché non so quanto tempo avremo ancora a disposizione con tutto ciò che sta accadendo nel mondo, tra tecnologia, guerre e cambiamento climatico. Fatti che in molti stanno negando. Spero il film spinga le persone a pensare a ciò che sta accadendo”.

“C'è così tanto materiale che parla del nostro mondo, ma è raccontato in un modo affascinante, commovente, divertente, incasinato e vivo”, gli fa eco Emma Stone che per il ruolo si è rasata a zero - “È stato più facile di qualsiasi altra cosa” - sfoggiando un caschetto rosso. L'attrice interpreta una donna di potere, sicura di sé e sotto la lente dell'opinione pubblica a causa del ruolo di rilievo che ricopre. Un successo e una fama che possono distorcersi e trasformare le persone. Da star di Hollywood come si confronta con le insidie della popolarità? “Con i social che ci permettono di vederci da fuori, credo che un po' tutti ci confrontiamo con questo aspetto e la sensazione che gli altri pensino di conoscerti. Ma è come se non avessi molto controllo su questo”, confida Stone.

“Io la chiamo l'avatar fuori di me, perché ci sono io qui ora in questa sala conferenza e poi ci sono io a casa con famiglia e amici. È come se, in un meccanismo di difesa, le dividessi per restare umana”. In 'Bugonia' si parla di altre civiltà che popolano l'universo controllando e decidendo il destino degli esseri umani. “Non so se c'è un'intelligenza superiore che ci osserva, ma una delle mie persone preferite che sia mai vissuta è Carl Sagan. Ho visto il suo show, 'Cosmos', e mi sono innamorata follemente della sua visione”, confida l'attrice. “Credeva profondamente all'idea che non siamo soli nell'universo. E ritengo che credere al contrario sia piuttosto narcisistico. Tutto questo per dire che sì, credo negli alieni”.