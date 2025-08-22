‘Emily in Paris 5’, tragedia sul set: morto Diego Borella

Venezia, 22 agosto 2025 - Tragedia sul set della quinta stagione della popolare serie Netflix ‘Emily in Paris’. Non è un mistero che i protagonisti in questa nuova stagione vivranno parte delle loro avventure in Italia e più precisamente a Venezia. E proprio nella città lagunare è avvenuta la tragedia che ha fermato le riprese della serie tv. Mentre si preparava l'ultimo ciak ieri intorno alle 19 all'interno dello storico hotel Danieli di Venezia, è morto a causa di un malore Diego Borella, assistente alla regia. L’uomo si è accasciato in mezzo ai colleghi e non ha più ripreso conoscenza.

Inutili i tentativi del personale sanitario, presente sul set, di rianimarlo. Il medico del Suem, accorso sul posto, non ha potuto fare altro che constatare il decesso di Diego Borella. La causa sarebbe probabilmente un improvviso attacco di cuore.

L’assistente alla regia aveva 47 anni ed era un professionista apprezzato. Il veneziano si era formato professionalmente a Roma. Londra e New York. Oltre al cinema, la sua attività spaziava anche nel settore delle arti visive e della letteratura. Di recente, infatti, aveva iniziato a dedicarsi alla poesia e alla scrittura di favole e racconti per bambini.

In seguito alla tragedia, al momento le riprese di ‘Emily in Paris 5’ sono state fermate.