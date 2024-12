Elliot Page, identikit della star del cinema

Elliot Page è attore, regista, produttore e attivista Lgbtq+ canadese. È infatti originario di Halifax, dov’è nato nel 1987. In tempi recenti è stato protagonista di ‘The Umbrella Academy’ e del film drammatico ‘Close to You’. Nella serie di Netflix, Page si è fatto apprezzare nella parte di Vanya Hargreeves, una violinista dotata di poteri soprannaturali, affetta da disturbi traumatici ed emarginata dai suoi congiunti; in seguito al cambio di genere, Vanya diventerà Viktor. Nella pellicola di Dominic Savage, Page ha ricoperto il ruolo di Sam, un uomo trans che torna nella sua città natale per festeggiare il compleanno del padre. La sua famiglia cerca di accoglierlo, ma presto emergono le difficoltà legate all'accettazione della sua transizione. Si tratta dunque di storie che riflettono l’esperienza personale dell’artista, conosciuto fino a qualche anno fa come Ellen.

Carriera

Elliot Page, che ha al suo attivo anche esperienze nel campo della moda, ha debuttato al cinema nel 2003 con ‘Touch & Go’ e ‘Love That Boy’. Nel 2005 ha recitato in ‘Mouth to Mouth’ e ‘Hard Candy’, e l'anno seguente è apparso in ‘X-Men – Conflitto finale’. Ha poi proseguito con importanti interpretazioni in ‘An American Crime’ (2007), ‘Juno’ (2007), che gli è valso una nomination agli Oscar, ‘Whip It’ (2009), ‘Inception’ (2010), ‘To Rome with Love’ (2012) e ‘X-Men – Giorni di un futuro passato’ (2014). Negli ultimi anni ha preso parte a film come ‘Freeheld – Amore, giustizia, uguaglianza’ (2015), ‘Tallulah’ (2016), ‘The Cured’ (2017), ‘My Days of Mercy’ (2017) e ‘Flatliners: Linea mortale’ (2017).

Vita privata

Nel gennaio 2018, Page ha rivelato di essersi sposato con la ballerina Emma Portner, con la quale si era fidanzato un anno prima. La coppia ha condotto una vita molto riservata, condividendo poche foto insieme sui social. A dicembre 2020, l’artista ha dichiarato sui social media di essere una persona transgender, condividendo che i suoi pronomi preferiti sono he/they. Ha affermato Elliot: “Da quando sono diventato uomo la mia vita è nettamente migliorata. La trasformazione ha migliorato la mia vita. Spero che tutte le persone che hanno un disagio di questo tipo possano affrontare al più presto la situazione, come ho fatto io”. Dopo l'annuncio del suo cambio di genere, nel 2021 Elliot ha detto anche di aver avviato le pratiche di divorzio, pur mantenendo ottimi rapporti con Emma. L’attore è anche un appassionato di musica e suona la chitarra.