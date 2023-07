'Elio', quando esce il nuovo film Disney Pixar

È atteso nelle sale nel 2024 'Elio', il nuovo lungometraggio d’animazione targato Disney e Pixar, diretto da Adrian Molina (sceneggiatore e co-regista di 'Coco', tra fantasy e musical, uscito nel 2017 come una sorta di dichiarazione d’amore al Messico e alla sua cultura).

Uscita

Per ‘Elio’, film Disney che esordirà la prossima primavera, Molina è stato supportato da Mary Alice Drumm, produttrice del film e in precedenza produttrice associata del già citato ‘Coco’. Nello specifico, ‘Elio’ dovrebbe uscire al cinema, negli Stati Uniti, il 1° marzo del prossimo anno. In Italia, dunque, presumibilmente, il film dovrebbe arrivare a ridosso del suo debutto americano o poco dopo.

Trama

Il protagonista di ‘Elio’, film Disney in arrivo tra qualche mese anche da noi, è un ragazzo che porta il nome ricordato nel titolo. ‘Elio’ è un personaggio che parte un po’ svantaggiato. Dalla sua, però, ha il fatto di essere dotato di una fervida immaginazione e si ritrova inavvertitamente teletrasportato nel Communiverse, un'organizzazione interplanetaria formata da rappresentanti di galassie lontane. Identificato per errore come ambasciatore della Terra e completamente impreparato a questo tipo di pressione, Elio – come si legge nella logline ufficiale del film – dovrà stringere rapporti con eccentriche forme di vita aliene, affrontare imprese straordinarie e scoprire in qualche modo chi è veramente destinato a essere.

Novità

Fanno notare gli addetti ai lavori che di solito, nei film sci-fi e di avventura ambientati nello spazio, sono gli alieni a essere chiamati sulla Terra o a finire tra le creature umane per caso, dovendo dunque trovare modo di tornare a casa loro, aiutati da alleati e osteggiati da nemici. Nel caso di ‘Elio’, invece, la particolarità è che è un essere umano a essere contattato da alcune forme aliene, scambiato per un rappresentante autorevole del Pianeta Terra. Non a caso sulla locandina si legge la frase ironica ‘L’Universo ha chiamato il numero sbagliato’.

Protagonista

Un altro elemento di novità di ‘Elio’ è il fatto che, dopo alcuni protagonisti di remake e nuovi capitoli di saghe affermate, da ‘La Sirenetta’ a ‘Indiana Jones’ e beniamine come Asha, la stella di ‘Wish’ in uscita a dicembre, Disney e Pixar tornano a puntare su un personaggio maschile goffo e imbranato, eppure in grado, all’occorrenza, di tirare fuori una gran dose di coraggio. Secondo le prime indiscrezioni, è possibile che il tutto venga condito con ingredienti come l’ambientalismo e l’accettazione del diverso, temi cari alla cultura contemporanea.

Doppiaggio

Non sappiamo ancora quali saranno i doppiatori coinvolti in Italia, mentre sono noti i nomi delle celebrities americane per la versione a stelle e strisce. Per il protagonista di ‘Elio’, film Disney giunta al suo ventottesimo lungometraggio, è stato scelto il giovane Yonas Kibreab, già visto nel lungometraggio ‘Blood Moon’ e nelle serie ‘Obi-One Kenobi’ e ‘Better Things’. America Ferrera, per esempio, darà la voce alla mamma di Elio, Olga, un personaggio che vedremo al lavoro su un progetto top secret finalizzato a decodificare i messaggi che arrivano dagli alieni. Jameela Jamil e Brad Garrett sono stati coinvolti, invece, per far parlare i due ambasciatori che Elio incontra durante la sua straordinaria avventura intergalattica.

America Ferrera

Ferrera è diventata popolare per un ruolo in particolare – che le è valso un premio Emmy – quello, cioè, di Betty Suarez nella serie ‘Ugly Betty’. Inoltre, Ferrera ha recitato dal 2015 al 2021 nella sitcom di successo della NBC ‘Superstore’, facendo la regia e coproducendo diversi episodi. Altri ruoli degni di nota della Ferrera sono relativi al film del 2005 ‘The Sisterhood of the Traveling Pants’ e la miniserie Apple TV+ di quest'anno ‘WeCrashed’. L’attrice figura anche nel cast di ‘Barbie’, prossimamente in uscita, al fianco di Margot Robbie e Ryan Gosling. Per quanto riguarda le sue esperienze maturate nel doppiaggio, Ferrera, prima di ‘Elio’, ha già doppiato il personaggio di Astrid nei tre film della saga DreamWorks Animation ‘Dragon Trainer’ (2010), ‘Dragon Trainer 2’ (2014) e ‘Dragon Trainer - Il mondo nascosto’ (2019).

‘Elemental’

In attesa di vedere ‘Elio’ il prossimo anno sul grande schermo, a fine giugno è uscito nelle sale italiane ‘Elemental’ di Peter Sohn. ‘Elemental’ è ambientato a Element City, i cui abitanti sono suddivisi in gruppi in base ai quattro elementi fondamentali: acqua, aria, fuoco, terra. Il fulcro della storia ruota attorno l’improvvisa amicizia tra Ember e Wade, ossia tra una giovane donna brillante e vivace e un ragazzo spiritoso, accomodante e molto sensibile. Le certezze saranno scardinate e saranno messi in discussione i punti di riferimento dei loro mondi. Per il progetto, il regista si è ispirato alla sua esperienza diretta, essendo stato cresciuto da genitori immigrati coreani.