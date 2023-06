La legge di Lidia Poët, seconda stagione: trama, cast, quando esce su Netflix

‘La legge di Lidia Poët’ torna su Netflix con una nuova stagione dopo l’ottima accoglienza dei primi episodi usciti sulla nota piattaforma di streaming lo scorso 15 febbraio. Per queste nuove puntate gli iscritti avranno la possibilità di rivedere alcuni dei volti noti della serie e anche qualche piccola sorpresa.

La nuova stagione

Proprio come la prima, anche la seconda stagione de ‘La legge di Lidia Poët’ (dai creatori Guido Iuculano e Davide Orsini) sarà prodotta da Matteo Rovere, con la produzione di Groenlandia, società del Gruppo Banijay. Torna ovviamente anche stavolta nei panni della protagonista assoluta Lidia Poët, Matilda De Angelis, l’eccellente interprete della prima donna in Italia che fu in grado di entrare nell’Ordine degli Avvocati. La serie, che ha conquistato con la prima stagione ai Nastri d’Argento Grandi Serie 2023 il premio Miglior Serie Crime, sarà disponibile solo ed esclusivamente su Netflix: almeno per il momento, in ogni caso, tutto tace riguardo alla data di uscita, che il gigante dell’intrattenimento ancora non ha rivelato. Le riprese dei nuovi episodi (6, in totale) di questa seconda stagione sono d’altra parte appena iniziate e si stanno svolgendo interamente a Torino e in diverse città del Piemonte, dove la storia originale è ambientata.

Il cast della seconda stagione

Matilda De Angelis non è l’unica attrice del cast ad essere stata confermata. La seconda stagione della serie vedrà il ritorno della sua “spalla”, il giornalista Jacopo Barberis, interpretato da Eduardo Scarpetta. Torneranno inoltre il fratello di Lidia, Enrico, interpretato da Pier Luigi Pasino, la cognata dell’avvocatessa Teresa Barberis (Sara Lazzaro), la giovane Marianna (Sinéad Thornill) e Dario Alfa (Andrea Caracciolo) La new entry più attesa è Gianmarco Saurino, nei panni del procuratore Fourneau: l’attore il pubblico l’ha già conosciuto per i suoi ruoli nella commedia di Prime Video ‘Maschile singolare’ e per ‘Doc - Nelle tue mani’ con Luca Argentero. La sceneggiatura di questa stagione è a cura di Flaminia Gressi, Guido Iuculano e Davide Orsini.

La sinossi

La protagonista Lidia è costretta a vivere in una società che rema contro le sue ambizioni: la legge, infatti, le impedisce di perseguire la carriera legale, essendo donna. Ecco perché l’attivista sogna di cambiare questa legge ingiusta, scritta da uomini, collaborando con il fratello Enrico, affrontando nuovi casi e battendosi per i diritti delle donne. Il suo obiettivo è convincere il fratello a candidarsi in Parlamento, per poter cambiare la legge e riuscire così, un giorno, a trovare finalmente una voce. In questo difficile percorso Lidia dovrà anche avere a che fare con l’amore (non semplice) per Jacopo, responsabile di aver venduto la villa di famiglia e in rotta di collisione con tutti i Poët. A dare filo da torcere il nuovo Procuratore del Re, Fourneau, un uomo delle istituzioni che inaspettatamente tratta Lidia come sua pari, spingendola a interrogarsi sul rapporto complesso e contraddittorio che ha con i sentimenti, e sul costo della rinuncia personale che sta sostenendo in nome dei suoi ideali. Nei sei nuovi episodi Lidia continuerà a scomporre senza tregua i tasselli di questo mondo costruito dagli uomini per gli uomini, con assoluta genialità, spiazzando l’avversario con intelligenza, ironia e tanto coraggio