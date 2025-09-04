Duse, umanità di una diva Bruni Tedeschi: "Un’amica. Fragile e attenta agli altri"

Come dare vita, forma, voce a una leggenda. Quella di Eleonora Duse, la più grande attrice della storia del teatro italiano, ma anche la più misteriosa, quella di cui esistono meno tracce. Non ci sono filmati delle sue performance teatrali, non ci sono dischi che raccolgano la sua voce, ci sono solo le remote immagini di un film muto del 1916, Cenere. Dove la Duse, ormai avanti con gli anni, è un ciuffo di capelli bianchi, un corpo che sfugge allo sguardo della macchina da presa. Ma il regista Pietro Marcello ci prova. E modella un film sugli ultimi anni di Eleonora Duse, affidandone l’interpretazione a una Valeria Bruni Tedeschi in stato di grazia.

Incandescente, fragile e radicale, capace di passare in una frazione di secondo dal sussurro al grido, dalla ragionevolezza al delirio, dal comando alla preghiera. Il film – Duse, presentato ieri in concorso alla Mostra del cinema – sarà nelle sale italiane dal 18 settembre. Ambientato nell’Italia lacerata e convulsa fra la fine della Grande guerra e l’ascesa del fascismo, Duse ritrae l’attrice in un momento in cui la carriera sembra alle spalle. Ma ecco la grande scommessa: tornare sul palco; il teatro come rifugio, resistenza, grido di libertà. "Non ho cercato di “diventare“ la Duse, ho cercato di chiamarla come un’amica, di convocarla", dice Valeria Bruni Tedeschi. In che senso, convocarla? "Faccio delle specie di riunioni nella mia stanza. Vengono tante persone, morte o vive non importa… Poi vado sul set, e mi sento forte", dice, come alludendo a un rapporto medianico: "Lavoro spesso con i morti, per interpretare i miei personaggi".

"Quando ho pensato a Eleonora Duse, anima in rivolta, non ho avuto dubbi, non ho fatto provini: ho pensato solo a lei, a Valeria – dice Pietro Marcello – Abbiamo realizzato il film con un’improvvisazione continua, una libertà che ha mandato in manicomio la produzione". C’è un solo grado di separazione, fra l’attrice di oggi e quella di ieri: "La mia coach Geraldine, scomparsa quindici anni fa, aveva conosciuto di persona Eleonora Duse. La adorava, diceva che la Duse aveva prefigurato la natura profonda del Metodo, quello di Strasberg, la Bibbia degli attori". Le chiedono se sia, questo, il suo ruolo della vita. "Non lo so: è uno dei ruoli più importanti della mia vita, ma soprattutto uno degli incontri della mia vita. L’amicizia con Pietro Marcello, e l’incontro con Eleonora Duse".

Nel film entrano in scena anche i personaggi di Gabriele D’Annunzio e di Mussolini, negli anni della sua violenta ascesa. Dice Bruni Tedeschi: "A un certo punto Eleonora si è sbagliata: ha pensato di poter ottenere un teatro da Mussolini, di andare contro l’arroganza e la brutalità del fascismo. Non ho raccontato un personaggio perfetto: i personaggi perfetti non sono interessanti". Gabriele D’Annunzio, protagonista di un controverso rapporto d’amore con la Duse, è interpretato da Fausto Russo Alesi: "Ho cercato di restituire qualcosa delle molte facce di questo artista – dice l’attore – Fra loro due ci sono amore, competizione, odio. È un rapporto tossico, da cui la Duse è riuscita a liberarsi". Infine, Bruni Tedeschi nota: "Eleonora Duse era un personaggio fragile, attenta alla fragilità degli altri. Piangeva, era conosciuta per i suoi pianti. E anche io ogni tanto piango. È importante piangere, oggi che sembra che sia accettato solo vincere".

Giovanni Bogani