'Dune – Parte 2', la trasformazione di Austin Butler: calvo e irriconoscibile

Austin Butler è calvo e davvero irriconoscibile. Sguardo di ghiaccio, l’attore che ha riportato sullo schermo Elvis Presley – la sua interpretazione nel film ‘Elvis’ di Baz Luhrmann gli è valsa una nomination agli Oscar e due premi importanti: Bafta e Golden Globe – volta pagina con il rock e vola dritto verso un nuovo cambio di look. È praticamente impossibile riconoscerlo nelle prime scene che circolano dal set di ‘Dune: Parte 2’, il sequel del film diretto da Denis Villeneuve nel 2021. Un’incredibile trasformazione, come piace al pubblico di Hollywood. Nel primo teaser del film, che è stato presentato in anteprima mondiale al CinemaCon di Las Vegas, spunta un’immagine a sorpresa di Butler. Una scena di 44 secondi svela la testa rasata di Butler e il nuovo look della Principessa Irulan di Florence Pugh. "Dune: Parte 2" uscirà nelle sale il prossimo 3 novembre.

Butler? “Machiavellico, crudele e narcisista”

Nel sequel di Dune, l’attore 32enne interpreta il ruolo del malvagio Feyd-Rautha: stesso ruolo personaggio interpretato nel 1984 da Sting nell’adattamento di David Lynch. Il suo personaggio è un giovane completamente glabro e diafano. E Austin, che non è nuovo alle trasformazioni per esigenze di copione, si è perfettamente calato nella parte: si è rasato a zero ed è apparso sul set con uno sguardo davvero terrificante. "È una persona machiavellica, molto più crudele, molto più strategica e più narcisista", ha detto il regista Villeneuve a Vanity Fair a proposito del personaggio Feyd-Rautha portato sul grande schermo da Butler.

Butler come non l’abbiamo mai visto

Dopo avere imparato a parlare esattamente come Elvis Presley, Austin Butler è cambiato. “Non so chi sia questo ragazzo, ma non è Austin Butler. Non è Elvis. La sua voce è diversa, il suo aspetto è diverso. Tutto ciò che riguarda il suo comportamento è terrificante”, ha rivelato l’ex wrestler Dave Bautista a USA Today.

Trama e personaggi

Ispirato al romanzo di Frank Herbert, ‘Dune – Parte 2’ riprenderà dal punto in cui si è interrotto il primo film con Timothée Hal Chalamet e Zendaya. Nel primo film, Paul Atreides (Timothée Chalamet) e la madre Lady Jessica (Rebecca Ferguson) sono stati costretti ad unirsi ai Fremen dopo che i loro possedimenti sono stati distrutti dall’Imperatore Padishah. Il sequel riserverà grandi sorprese. Feyd-Rautha (Austin Butler) è il malvagio nipote del barone Harkonnen (Stellan Skarsgård) e il fratello del sadico Glossu Rabban, interpretato da Dave Bautista nel film di Villeneuve. I due fratelli sono in competizione per diventare i successori della famiglia Harkonnen sul pianeta Arrakis. “Rabban vuole compiacere”, ha aggiunto Villeneuve in merito alle differenze tra i due nipoti Harkonnen. “Vuole compiacere il barone. Vuole brillare di fronte a suo zio, ma c'è qualcosa di commovente in Rabban perché è un pessimo stratega. Non è molto intelligente. Rabban si trova, alla fine della prima parte, nella posizione in cui non ha il cervello per poter gestire e controllare tutte queste operazioni. Feyd-Rautha Harkonnen è una figura molto intelligente, molto carismatica e molto più brillante”. Chani, la misteriosa e giovane donna Fremen che nel primo film era interpretata da Zendaya, tornerà con uno spazio tutto suo: il personaggio, che era apparso solo fugacemente in Dune, verrà approfondito in tutta la sua complessità. La trama si incentrerà sulla nuova alleanza degli Atreides con i Fremen.

Il cast

Calvo e pallidissimo, Austin Butler interpreta il cattivo della storia: Feyd-Rautha. Butler è uno degli ultimo attori entrati nel cast di ‘Dune 2’, insieme a Florence Pugh e Christopher Walken. Il ruolo di Feyd-Rautha era stato interpretato da Sting nell'adattamento cinematografico di David Lynch del 1984. Saranno senza capelli anche i suoi compagni di avventura: Harkonnens, ossia Stellan Skarsgård e Dave Bautista. Tra gli altri interpreti, ritroveremo Timothée Chalamet e Zendaya, oltre a Rebecca Ferguson, Josh Brolin, Florence Pugh, Christopher Walken, Stephen McKinley Henderson e Léa Seydoux.

Dune: la trilogia

Nel progetto originale, il moderno adattamento di Dune – già portato sullo schermo con il film di David Lynch (1984) e con le miniserie tv ‘Dune - Il destino dell'universo’ (2000) e ‘I figli di Dune’ (2003) – prevede una trama strutturata su tre capitoli. La produzione starebbe, quindi, già pensando alla Parte 3, che potrebbe essere annunciata dopo l’uscita nelle sale del secondo capitolo: il 3 novembre 2023.