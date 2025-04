‘Drop’, Meghan Fahy tra romanticismo e azione: trama e cast. Quando esce in Italia

Drop – accetta o rifiuta arriverà nelle sale italiane il prossimo 17 aprile e promette di essere un successo. Il thriller, diretto da Christopher Landon – famoso per le sue commedie horror come ‘Auguri per la tua morte’ o ‘Freaky’ – mette al centro le possibilità offerte dalla tecnologia per dare vita a una storia intricata, tesa e assolutamente da brivido.

‘Drop’: la trama

Violet è una terapeuta e madre single che, dopo molto tempo da sola, decide di concedersi un primo appuntamento con Henry, un ragazzo conosciuto su un’app di incontri.

I due si incontrano nel ristorante di lusso ‘Palate’ di Chicago e la serata sembra procedere per il meglio finchè la donna non inizia a ricevere da un numero sconosciuto alcuni digidrops: meme, immagini, messaggi criptati e brevi video.

Inizialmente Violet non capisce la serietà dei file che diventano sempre più inquietanti ed espliciti, finchè il suo misterioso interlocutore non le fa una richiesta molto chiara: deve avvelenare l’uomo che si trova di fronte a lei altrimenti suo figlio e sua sorella moriranno.

Il film ruota interamente attorno alla sua protagonista che diventa un’eroina contro la sua stessa volontà. La tecnologia ha un ruolo centrale ma è la donna a dover mantenere la calma mentre decide cosa fare della sua vita (e di quella di Henry) e mentre prova a capire come fuggire dal ristorante che si trasforma, inaspettatamente, nella sua gabbia dorata. Tutto il filkm diventa una corsa contro il tempo.

L’idea che ha ispirato il film

Sebbene la storia sia, per fortuna, un racconto di finzione, c’è un aneddoto reale che l’ha ispirata. I produttori della pellicola erano, infatti, in vacanza quando hanno iniziato a ricevere alcuni digidrop da un mittente sconosciuto. Nessuno ha mai scoperto chi fosse a inviare file, video, immagini e messaggi e gli episodi non sono andati avanti. Questa vicenda, però, è stata la scintilla da cui è nato ‘Drop – accetta o rifiuta’.

Il cast

La protagonista, Violet, ha il volto di Meghan Fahy (già nota per i suoi ruoli in ‘The Bold Type’, ‘The perfect couple’ e nella seconda stagione di ‘The White lotus’). Henry è interpretato da Brandon Sklenar (‘It Ends with US’).

Nel cast compaiono anche Violett Beane, Ed Weeks, Travis Nelson, Jeffery Self, Gabrielle Ryan, Fiona Browne ed Ellen Reidy.