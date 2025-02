Dragon Ball, i retroscena di un noto villain e le possibili conseguenze per la saga

Roma, 12 febbraio 2025 – Dragon Ball Daima è una serie anime tratta dal manga ‘Dragon Ball’, scritta e illustrata da Akira Toriyama, che ne ha seguito anche la storia. Ambientata un anno dopo la sconfitta di Majin Bu in Dragon Ball Z, è incentrata su Goku e i suoi compagni mentre si addentrano nel misterioso Mondo Demoniaco dopo essere stati trasformati in bambini per via di una cospirazione. In uno dei recenti episodi c’è stata anche una rivelazione, con alcuni dettagli, legati al passato di Darbula, portando il cattivo in una luce ancora più buia di quanto emerso fino ad allora. Racconta anche che gli eroi hanno avuto una fortunata opportunità di combatterlo e che avrebbe potuto essere una minaccia molto peggiore di quanto non fosse già.

Darbula, chi è il villain

Darbula è stato il Re del Regno Demoniaco, diventato subordinato del mago Babidy. Compare nella Saga di Majin Bu come antagonista secondario.

È rappresentato come una figura molto alta e muscolosa, con grandi orecchie a punta. Ha il pizzetto e due piccole corna sulla testa. Lo si vede sempre con la "M" sulla fronte dato che è al servizio di Babidy, con un vestito azzurro con un lungo mantello, una cintura e degli stivali bianchi.

Oltre all’aspetto per nulla rassicurante, ha anche una chiara personalità sadica. Si comporta in maniera spietata e senza scrupoli di fronte a Piccolo e Crilin. Il personaggio è fedele a Babidy ma non ha paura di metterlo in discussione pur di non correre rischi. Nell'Aldilà, però, la sua personalità cambia del tutto e diventa molto buono e affettuoso.

Appare per la prima volta nella Saga di Majin Bu. In quell’occasione i Guerrieri Z erano arrivati nei pressi dell'Astronave di Babidi dopo aver seguito Spopovich e Yamu. Kaiohshin e Kibith rimasero stupiti nel vedere che anche lui era finito sotto il controllo di Babidy. Kaiohshin lo introduce a Goku e amici dicendo loro che è tremendamente forte e spiega che oltre a questo mondo ne esiste un altro e Darbula è il combattente più forte di quella dimensione.

Non è mai stato spiegato con precisione come Darbula fosse caduto sotto l'incantesimo di Babidi, ma era già estremamente potente quando ciò accadde. Ha la nomea di avere il livello di potenza più alto mai registrato in Dragon Ball Z, arrivando a 4.000 kili, o 200.000.000 di potenza. Tuttavia, persino il suo potere non era all'altezza di suo padre Abura quando brandiva il Terzo Occhio, quindi dovette trovare un modo per eliminare il Terzo Occhio dall'equazione.

I recenti retroscena legati a Darbula

Nel 15esimo episodio è stato rivelato che Darbula stava progettando un colpo di stato contro il suo stesso padre con l’intenzione di prendere il controllo del Reame dei Demoni. Per fare questo, aveva prima bisogno di pareggiare il campo di gioco, e quindi aveva pianificato tutto: un ladro doveva irrompere e rubare il Terzo Occhio, un antico manufatto di enorme potere. A quel punto fece in modo che il ladro portasse il Terzo Occhio nel Mondo dei Demoni, ma l’autore del furto venne ucciso da un bandito ribelle, lasciando così il Terzo Occhio smarrito nella natura selvaggia senza modo di recuperarlo. Ma lo scopo di Darbula era semplicemente quello di liberarsene – non importava in che modo – e così fu comunque in grado di portare a termine il suo piano, uccidendo suo padre e ottenendo il potere desiderato.

Le conseguenze e le riflessioni sulle azioni compiute da Darbula

Questa rivelazione porta a galla un passaggio decisamente importante. Dimostra che Darbula è ancora più infido e spietato di quanto sembrato fino a quel momento. La sua sete di potere lo ha portato a essere disposto a fare qualsiasi cosa pur di ottenere il dominio assoluto del Reame dei Demoni. Il retroscena legato all’assassinio del padre ha portato la sua malvagità a un livello impensabile. Tuttavia, il piano finì per costargli un limite non trascurabile: senza il Terzo Occhio (perso durante il compimento del suo piano diabolico), Darbula non poteva più usare il potere per rafforzare la sua posizione di sovrano del Reame dei Demoni. Se fosse stato equipaggiato con il Terzo Occhio, la Saga di Majin Bu sarebbe potuta andare in maniera decisamente differente.

Se fosse rimasto in possesso del Terzo Occhio, a quel punto avrebbe raggiunto un tale grado di potere da risultare imbattibile. Dopo essere stato, invece, recuperato ed entrato in possesso di Gomah, i fan di Dragon Ball Daima potrebbero ancora vedere l'artefatto magico mentre viene utilizzato in battaglia, rivelandone il pieno potere e capire il reale pericolo che avrebbero dovuto affrontare se fosse finito tra le mani di Darbula.

Dragon Ball Daima terminerà il 28 febbraio 2025

Dragon Ball Daima, la serie commemorativa per il 40esimo anniversario della saga creata da Akira Toriyama, si concluderà il 28 febbraio. Il primo episodio è andato in onda l’11 ottobre 2024 in un nuovo blocco di programmazione anime su Fuji TV il venerdì alle 23:40. In Italia, invece, è trasmessa in simulcast (sub ita) su Netflix da Crunchyroll e ANiME Generation, un canale tematico disponibile (per gli abbonati interessati al genere animato) su Amazon Prime Video. In totale questa stagione include 20 episodi, con cadenza settimanale.

Per prima a parlare di questo progetto fu la Toei Animation al panel del New York Comic Con, il 12 ottobre 2023. In quell’occasione ha svelato il progetto di un nuovo anime intitolato ‘Dragon Ball Daima’ e programmato per l'autunno 2024. Venne chiarito che il creatore di Dragon Ball, Akira Toriyama, fosse "profondamente coinvolto oltre le sue solite capacità" e nel teaser trailer di accompagnamento gli viene attribuito il lavoro originale, la storia e i design dei personaggi protagonisti. "Ha ideato l'intera storia con un forte senso di avventura e tanta azione" commentò Akio Iyoku, produttore esecutivo del franchise di Dragon Ball, evidenziando la collaborazione di Toriyama per la nuova serie.

Dragon Ball Daima fu l’ultimo lavoro di Akira Toriyama prima della sua morte, avvenuta il 1° marzo 2024, qualche mese prima del debutto ufficiale dell’anime.