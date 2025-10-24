'Dracula' secondo Luc Besson: “Racconto una storia d'amore invece di horror e sangue”

Roma, 24 ottobre 2025 – “Grazie per essere venuti e per il sostegno”. Luc Besson guarda i suoi attori, seduti accanto a lui sul palco, e indirizza loro un ringraziamento ironico. Durante la conferenza stampa di presentazione di 'Dracula. L’amore perduto' alla Festa del Cinema di Roma, che arriverà nelle nostre sala dal 29 ottobre, i giornalisti presenti hanno inizialmente indirizzato tutte le domande al regista “dimenticando” i protagonisti, Caleb Landry Jones, Christoph Waltz, Zoë Bleu e Matilda De Angelis. Sono loro ad animare la storia ambientata nella Transilvania del XV secolo. È lì che il principe Vladimir (Laundry Jones), dopo la perdita improvvisa della sua amata Elisabeta (Bleu), rinnega Dio, ereditando così una maledizione eterna: diventare un vampiro. Condannato a vagare nei secoli, sfida il destino e la morte stessa, guidato da un'unica speranza: ritrovare l'amore perduto. “Io e Caleb eravamo sul set di 'Dogman' in New Jersey e stavamo aspettando di girare. Abbiamo iniziato a pensare: ‘Cosa facciamo dopo?’. Abbiamo buttato giù dei nomi fino ad arrivare a Dracula. Così ho deciso di rileggere il libro. Avevo dimenticato si trattasse di una storia d'amore”, ricorda Besson.

"Tutti parlano dell'horror, del sangue, dei denti. In realtà è la storia di un uomo disposto ad aspettare 400 anni per rivedere la donna che ama e magari dirle solo ‘Addio’. Personalmente odio gli horror, mi spaventano troppo, ma sono molto interessato alle storie d'amore”. Una versione distante da quella che tanto altro cinema ci ha mostrato nel corso degli anni e che si concentra sull'indole tormentata e mostruosa, ma anche sul lato più intimo del vampiro che ha scelto di rinnegare persino Dio.

"La fede è molto strana. È una ipotesi, una proposta. Sono 2000 anni che parliamo di qualcuno che nessuno ha visto. Ma quando la fede è sul percorso giusto, è così bello se aiuta le persone a stare meglio. A volte va nella direzione opposta e ti fa rubare o uccidere”, riflette Besson. “Però mi è piaciuto giocare con questa cosa nel film. Trovo sia interessante vedere quest'uomo chiedere una sola cosa a Dio: ‘Risparmia mia moglie’. Ma lei poi muore. Chi è responsabile? Le azioni del protagonista spiegano che sono gli uomini a uccidere gli altri uomini, non Dio”.

Nel cast anche Matilda De Angelis nel ruolo inedito di una vampira. "L'ho vissuto come un regalo. Ero molto spaventata all'idea di incontrare uno dei miei miti assoluti. Un po' perché speravo di continuare ad amarlo come lo amavo prima e fortunatamente lo amo anche di più adesso”, racconta l'attrice. “È stato bello potersi affidare ad un regista che mi ha promesso mi avrebbe portata esattamente dove voleva che io arrivassi in scena. Si è preso tutta la responsabilità di guidarmi e aiutarmi a modellare un personaggio che voleva il più imprevedibile possibile. Luc è un artista, un visionario. E quindi è stato un onore poter essere una creatura della sua immaginazione. È una cosa che non avrei mai pensato potesse accadermi. Il giorno più divertente della mia vita e stato quando sul set lotto senza testa con Christoph Waltz. Me lo ricorderò per sempre”.

I protagonisti assoluti della pellicola sono, però, Caleb Landry Jones e Zoë Bleu. "Quando abbiamo girato 'Dogman' pensavo sarebbe stato impossibile da realizzare e invece ci siamo riusciti", ricorda l'attore. “Sapevo che Luc anche questa volta avrebbe saputo come tirare fuori un coniglio dal cappello”. “Non volevo fare riferimento a nessuno dei Dracula del passato perché è un mondo completamente diverso. Il nostro è molto più tenero e gentile. Ai miei occhi non è un mostro”, gli fa eco Bleu. “Quello che amo in assoluto di questo film è il messaggio d'amore. Amo l'amore e credo che ce ne sia bisogno di che mai in questo mondo così oscuro. Dracula è raccontato come mostruoso, assassino, egoista. È bello reimmaginare l'essenza di questo personaggio misterioso. In molti ne hanno raccontato la parte oscura. Mi piace l'idea che le persone si aspettino di andare a vedere un film in cui prevale il buio e invece escono dalla proiezione con molta più leggerezza, percependo amore”.