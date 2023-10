Il 30 ottobre su Prime Video esce il film ‘Downton Abbey II - Nuova Era’

Roma, 27 ottobre 2023 – Il 30 ottobre, su Prime Video, esce ‘Downton Abbey II - Una nuova era’ (‘Downton Abbey II: A New Era’) diretto da Simon Curtis. Si tratta del sequel del precedente ‘Downton Abbey’ del 2019 e, come il primo film, è la continuazione dell’omonima e fortunata serie televisiva. La serie è iniziata nel 2010 e si è conclusa nel 2015 dopo 52 episodi.

Trama

Nel 1928, presso la tenuta nobiliare di Downton Abbey, si sta celebrando il matrimonio tra Tom Branson e Lucy Smith. Andy e Daisy sono già marito e moglie. Edith e Bertie hanno dato il benvenuto al piccolo Peter. Barrow ha scoperto che Ellis, un valletto conosciuto l'anno precedente, si è sposato solo per mantenere intatte le apparenze. Tuttavia, la tranquillità della residenza viene improvvisamente turbata da due eventi inattesi. La Contessa Madre, Lady Violet, annuncia che ha ereditato una villa in Costa Azzurra da un suo antico spasimante francese, il marchese di Montmirail, e decide di lasciarla in eredità a sua bisnipote Sybil, la figlia di Tom. La fanciulla porta lo stesso nome della madre, la defunta Sybil. Inoltre, una società di produzione cinematografica propone di utilizzare Downton per le riprese di un film.

Lady Mary convince suo padre a accettare l'offerta della società di produzione per ottenere i fondi necessari per riparare il tetto della tenuta. Nel frattempo, emerge che la vedova del defunto marchese di Montmirail intende contestare il testamento, ma il figlio del marchese desidera rispettare le volontà paterne e invita la famiglia Crawley a visitare la villa in Francia. Lady Violet, ormai anziana e malata, non può partire. Robert decide di andare in Francia insieme a sua moglie Cora, sua figlia Edith con il marito Herbert, Tom e Lucy. Carson, su suggerimento di Mrs. Hughes, accompagna la famiglia per evitare le riprese del film, che il maggiordomo vive come un sacrilegio rispetto a un posto come Downton. Nel frattempo, una troupe cinematografica guidata dal regista Jack Barber e dagli attori principali, Guy Dexter e Myrna Galgleish, arriva a Downton per iniziare le riprese... Entrambi i filoni della storia presenteranno imprevisti e colpi di scena.

Cast

Il creatore della serie, Julian Fellowes, in un’intervista al magazine ‘People’ ha spiegato che uno dei punti di interesse di questo secondo film del mondo ‘Downton Abbey’ è legato all’avvento di una nuova era alla fine degli anni ’20, in cui sono cambiati molti aspetti, dai mezzi di trasporto alle forme di intrattenimento.

In ‘Downtown Abbey II’ ritorna tutto il cast storico: Maggie Smith (Lady Violet) , Hugh Bonneville (Robert Crawley), Michelle Dockery (Lady Mary Talbot), Elizabeth McGovern (Cora Crawley), Jim Carter (Charles Carson), Brendan Coyle (John Bates), Kevin Doyle (Joseph Molesley), Joanne Froggatt (Anna Bates), Imelda Staunton (Maud Bagshaw) e Penelope Wilton (Isobel Gray.) Tra i nuovi volti troviamo Hugh Dancy, Nathalie Baye e Dominic West.

