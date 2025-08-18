Downton Abbey, all’asta gli oggetti di scena più iconici: dall’abito da sposa di Lady Mary all’auto dei Grantham

Londra, 18 agosto 2025 – Dall’abito da sposa di Lady Mary all’auto della famiglia Grantham: i memorabilia di Downton Abbey andranno presto all’asta, per la gioia di fan ed estimatori. Gli oggetti di scena dell’amatissima serie tv che narra un’aristocrazia inglese alle prese con cambiamenti epocali, a cavallo tra due secoli, andranno presto all’asta sul sito di Bonhams. E il ricavato andrà in beneficenza. Ad accompagnare la grande vendita, anche una mostra gratuita aperta al grande pubblico dal 18 agosto al 16 settembre.

“Bonhams è lieta di annunciare ‘Downton Abbey: The Auction’, una vendita di oggetti di scena, costumi e scenografie iconiche della serie, insieme a una mostra gratuita aperta al pubblico dal 18 agosto al 16 settembre 2025 presso la nostra sala d'asta di New Bond Street a Londra. Con oltre 120 milioni di spettatori in tutto il mondo, la serie vincitrice di Golden Globe, BAFTA e Primetime Emmy Award, creata da Julian Fellowes, è uno dei programmi più popolari nella storia della televisione britannica. Prenota il tuo biglietto gratuito per visitare la mostra e dare un'occhiata all'asta”.

Gli oggetti in vendita

I fan di Downton Abbey si possono assicurare un souvenir della fortunata serie televisiva ambientata nell'Inghilterra del primo '900: i costumi indossati dai personaggi, i mobili utilizzati per arredare la dimora aristocratica nello Yorkshire e persino l'auto di famiglia sono in vendita all'asta da oggi sul sito di Bonhams fino al 16 settembre.

Gli abiti di scena di Lady Mary all'asta da Bonhams

L’abito da sposa di Lady Mary: ecco la stima di partenza

Fra i memorabilia destinati ad attirare grande attenzione c'è l'abito indossato dalla defunta Maggie Smith, che ha interpretato Violet Crawley, contessa vedova di Grantham. Ma anche quello da sposa che Michelle Dockery sfoggia nei panni di Lady Mary Crawley quando sposa Matthew Crawley, interpretato da Dan Stevens, è in vendita e viene stimato tra le 3.000 e le 5.000 sterline.

L’auto dei Grantham: Sunbeam Saloon del 1925

L'auto di famiglia dei Grantham, una Sunbeam Saloon del 1925, ha un valore stimato tra le 25.000 e le 35.000 sterline. Apparsa per la prima volta nella seconda stagione della serie, è stata utilizzata anche nei tre film su Downton Abbey, incluso 'Il Gran Finale' in uscita nelle sale italiane l'11 settembre.

Il ricavato per i bambini malati

Il ricavato dell'asta, a cui è collegata la mostra degli oggetti nella sede londinese di Bonhams, sarà devoluto a ‘Together for Short Lives’, un'organizzazione benefica che sostiene i bambini affetti da gravi patologie e le loro famiglie.