Don Matteo 14: cast e anticipazioni trama. Quando dovrebbe iniziare la nuova stagione

C’è grande attesa per quanto riguarda la nuova stagione di ‘Don Matteo’( la 14° per essere precisi) senza ombra di dubbio una delle fiction più amate e soprattutto longeve di Rai Uno. Le riprese sono iniziate lo scorso 19 giugno eppure stanno già iniziando a rincorrersi online i rumor relativi su cast, trama e quant’altro. Vediamo dunque insieme tutto quello che è trapelato a riguardo.

Sommario

Partiamo innanzitutto dal momento in cui la nuova stagione è stata ufficialmente confermata, ovvero lo scorso 25 marzo 2022, quando la direttrice di Rai Fiction, Maria Pia Ammirati aveva annunciato in conferenza stampa il ritorno del serial sugli schermi Rai. Nei mesi successivi, ad ogni modo, non se n’è saputo più nulla, perlomeno fino a pochissimi giorni fa. Stando alle prime anticipazioni apparse online di recente si dice che questa nuova stagione approfondirà ancora di più il misterioso passato di Don Massimo (Raoul Bova), il nuovo prete arrivato a Spoleto al posto dell’amatissimo Don Matteo (per 13 stagioni interpretato da Terence Hill). Del prete appena giunto in città si sa ancora molto poco, ma secondo alcuni potrebbe nascondere qualche segreto (già si sa, per esempio, che in realtà si chiama Matteo Mezzanotte): il più sospettoso da questo punto di vista è certamente il maresciallo Cecchini (Nino Frassica) che però dopo un po’ di titubanza iniziale comincerà a concedergli la fiducia che merita, sicuro del suo animo buono e gentile. Sempre lo stesso maresciallo, nel frattempo, si troverà obbligato a causa di un enorme equivoco a organizzare il suo matrimonio con Elisa (Pamela Villoresi). Sappiamo inoltre che il personaggio di Anna vivrà un momento particolarmente difficile, legato al ritorno di Sergio (Dario Aita): la donna a questo punto si troverà divisa tra la scelta di passare il resto della sua vita con lui e Ines (Aurora Menenti), oppure con Valente (Thomas Santu). Scopriremo, infine, quanto è realmente solido il rapporto che lega i due personaggi di Marco e Valentina (Maurizio Lastrico e Emma Valente).

Oltre agli attori già citati in precedenza, la 14° stagione di Don Matteo potrebbe (il condizionale è d’obbligo) prevedere anche l’arrivo di nuovi attori e personaggi. Sembra infatti che il ruolo di Maria Chiara Giannetta (il capitano Anna Olivieri) possa essere sostituito da un personaggio maschile, interpretato forse da uno tra Gianmarco Saurino o Eugenio Mastrandrea. Nel corso della stagione dovremmo dire addio anche allo stesso Maurizio Lastrico, che lascerà la serie insieme a Giannetta. A proposito, in un’intervista a TVMia, l’attore ha commentato: “Nessun PM è mai rimasto per più di tre stagioni a Don Matteo. La storia tra Marco ed Anna dovrebbe finire bene con quel bacio o terminare per sempre con l’uscita di scena di uno dei due personaggi. Dopo tutto questo è impensabile continuare con questo tira e molla”

Non è stata annunciata per ora una data di uscita ufficiale per la serie, le cui riprese sono per l’appunto ancora in corso: di conseguenza, la fiction dovrebbe andare in onda su Rai 1 indicativamente entro la prima metà del 2024.