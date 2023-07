‘Raffa’, il documentario sulla Carrà arriva su Disney +

Il 18 giugno scorso Raffaella Carrà, all’anagrafe Raffaella Maria Roberta Pelloni, nata nel 1943 e scomparsa nel luglio 2021, avrebbe compiuto 80 anni. Per commemorare la star italiana più famosa e amata a livello internazionale, Nexo Digital ha portato nelle sale cinematografiche ‘Raffa’. Il documentario su Raffaella Carrà, uscito al cinema in anteprima il 6 luglio, può essere visto sul grande schermo fino al 12 luglio.

Streaming

‘Raffa’ uscirà poi prossimamente sulla piattaforma di streaming Disney+, suddiviso in tre episodi da 60 minuti ciascuno. Diretto da Daniele Luchetti e scritto da Cristiana Farina, creatrice della serie fenomeno ‘Mare Fuori’, il documentario di Raffaella Carrà ripercorre la vita della celebre artista sia sul fronte professionale sia su quello privato.

Testimonianze

Il film è prodotto da Freemantle. Alla scrittura di Farina hanno collaborato anche Barbara Boncompagni, figlia del mitico Gianni Boncompagni. Il deus ex machina di tanti programmi cult italiani è stato un ex storico della Carrà, rimasto in ottimi rapporti con lei anche dopo la fine della loro storia, così come il successivo partner, il coreografo e regista Sergio Japino. Proprio Japino, due anni fa, ha annunciato al pubblico la scomparsa di Raffaella. Nel documentario sulla Carrà, arricchito da immagini d’archivio imperdibili, troviamo dunque le voci e le testimonianze dirette di chi l'ha conosciuta.

Icona

Legati al successo di Raffaella Carrà ci sono ben 60 milioni di album venduti, trasmissioni che hanno fatto la storia della tv, lungometraggi e tournée in tutto il mondo. Ma non solo. Raffaella Carrà – il documentario lo spiega bene – è stata anche emblema di libertà e di parità tra i sessi negli anni Settanta, regina del piccolo schermo negli Ottanta e tra le prime paladine dei diritti della comunità Lgbtq+ negli anni '90. Raffaella è un mito che supera ogni barriera culturale e generazionale e che il pubblico di tutto il mondo ha amato per oltre 50 anni.

Privacy

Nello stesso tempo, la Carrà, che era tanto famosa in Italia e all’estero, a livello personale è rimasta una figura misteriosa dal momento che era una donna molto riservata e ha sempre tutelato la sua sfera privata con garbo e discrezione. È stata una combattente che ha lavorato sodo e ha lottato duramente per affermarsi in un mondo di uomini. Agli albori della sua carriera ha sfidato la morale conservatrice e si è affermata come una donna libera, consapevole e indipendente. Al contempo, però, è stata anche una donna che ha vissuto grandi sentimenti e ha provato profonde sofferenze sempre all’insegna della riservatezza.

Carriera

Il percorso artistico e professionale della Carrà è stato straordinario anche perché ha abbracciato sette decenni. All’inizio ha seguito le orme di Gina Lollobrigida, Sophia Loren e Virna Lisi, recitando per il grande schermo. Ma la Carrà si è poi affermata in televisione con ‘Canzonissima’, il famoso varietà televisivo trasmesso in Rai dal 1956 al 1975. È diventata un’icona, simbolo di rottura e innovazione, con sigle come quella in cui mostrava l’ombelico (nella stagione 1969-70) e quella in cui ballava il ‘Tuca Tuca’ con Enzo Paolo Turchi.

Il privato

La docuserie di Daniele Luchetti prende le mosse dall'infanzia di Raffaella nella sua Romagna, un periodo segnato dall’abbandono del padre e dall’educazione e dall’affetto ricevuti da due figure femminili importantissime per lei, la madre e la nonna. C’è spazio anche per il discusso flirt con Frank Sinatra, con cui aveva recitato nel film ‘Il colonnello Von Ryan’ (1965), ma soprattutto per i due uomini della sua vita, Boncompagni e Japino, per il rimpianto per una maternità mancata, tra trionfi clamorosi e qualche battuta d’arresto, tra cadute e risalite.

Spagna

La Carrà è tuttora molto amata in Spagna e nel mondo latinoamericano. Basti pensare che, nel primo anniversario della sua morte, a Madrid è stata intitolata a suo nome una piazza a Malasaña, storico quartiere della capitale madrilena. La conduttrice e showgirl era approdata nel Paese iberico nel 1976, ottenendo uno straordinario consenso presso il pubblico con ‘La Hora de....’, seguito da altri successi quali ‘Hola Raffaella’ su TVE ed ‘En casa con Raffaella’ su Telecinco. Nel 1985 ha anche ricevuto varie onorificenze spagnole, tra cui la medaglia al Merito civile. Nel 1993 è stato pubblicato un suo libro di cucina, intitolato ‘Las recetas de Raffaella’.

Diritti civili

Oltre a essere stata da subito una sostenitrice dei diritti della parità femminile in Italia e all’estero nel mondo dello spettacolo e della società civile, Raffaella ha sempre incoraggiato i suoi fan a sentirsi liberi di esprimere se stessi, la propria natura e difendere le proprie scelte. In tempi più recenti era diventata anche una beniamina della comunità Lgbtq+, cosa che le è valsa un premio al World Pride di Madrid nel 2017.

Il regista

Daniele Luchetti, dietro alla regia del docufilm biografico sulla Carrà, è un nome molto noto nel cinema d’autore italiano ed europeo. Tra i suoi film più conosciuti ricordiamo ‘Il portaborse’, ‘La Scuola’, ‘Mio Fratello è figlio unico’, ‘Lacci’. Luchetti ha curato anche la regia della terza stagione de ‘L'amica geniale’, serie tratta dalla fortunata saga di Elena Ferrante. Ha vinto 5 statuette del David di Donatello, insieme ad altri numerosi riconoscimenti.