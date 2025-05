‘Doc’: tutto quello che c’è da sapere sul remake americano tratto dalla fiction con Luca Argentero

Dall’Italia agli Usa e poi dagli Usa nuovamente in Italia. È questo il viaggio affrontato dalla storia di DOC, il medical drama ispirato alla vicenda realmente accaduta a Pierdante Piccioni che, nella versione Rai, ha come protagonista Luca Argentero. Lo show ha riscosso un successo così grande da aver spinto la Fox a realizzarne un remake e ora la serie americana arriva anche sui canali del nostro Paese.

Le differenze tra ‘DOC – nelle tue mani’ e ‘Doc’

Come i fan più accaniti di certo sapranno, ‘DOC – nelle tue mani’ con protagonista Luca Argentero nei panni del dottor Andrea Fanti vede il personaggio principale perdere la memoria a causa di un colpo di pistola esploso dal padre di un paziente. Il primario dell’immaginario policlinico ambrosiano si risveglia dal coma che lo ha colpito e ha rimosso gli ultimi 12 anni della sua vita che comprendono la morte di un figlio, un divorzio, una nuova relazione, un rapporto conflittuale con la figlia universitaria che lui ricorda ancora come una ragazzina e (ovviamente) anche una certa dose di aggiornamenti lavorativi di cui non ricorda assolutamente nulla. L’incidente lo porta, dunque, a rimettersi in gioco e in discussione in diversi ambiti della sua esistenza: dovrà riconsiderare il suo ruolo come padre, marito, compagno e soprattutto come medico che non gode più della fiducia dei suoi colleghi. La disavventura che sta vivendo, però, lo porterà a riscoprire l’empatia nel suo mestiere.

Nella versione americana di ‘DOC’ la protagonista è, invece, una dottoressa: Amy Larsen, che ha il volto di Molly Parker. La donna ha un incidente stradale (un particolare che avvicina la storia raccontata negli USA alla realtà, visto che è stata questa la causa del trauma di Piccioni) e dimentica gli ultimi 8 anni della sua esistenza. Anche lei ha perso un figlio, ha un matrimonio naufragato alle spalle, ha una nuova storia di cui non ricorda nulla e anche lei vive un rapporto difficile con sua figlia che, però, in questa versione della storia, è un’adolescente. Tutta la vicenda è ambientata nel Westside Hospital di Minneapolis (anche se lo show è stato girato in Canada) e anche la dottoressa Larsen si troverà a mettere in discussione sé stessa sotto molti aspetti. Il format USA ha anche una sua peculiarità: i flashback che si ritrovano negli episodi non riguardano solo la protagonista ma molti dei personaggi principali.

Chi è Molly Parker

La protagonista di ‘Doc’ nell’edizione Fox ha il volto di Molly Parker. L’attrice canadese è stata già tra i personaggi principali di ‘House of Cards’ nel ruolo di Jacqueline Sharp che gli è valso una nomination agli Emmy. È anche comparsa nel film ‘Pieces of a Woman’ accanto a Vanessa Kirby.

Nel cast compaiono anche Omar Metwally nel ruolo di Michael Hamda, ex marito della protagonista e Amirah Vann nel ruolo di Gina Walker, migliore amica della protagonista. Jon Ecker, Anya Banerjee, Scott Wolf e Patrick Walker prestano, invece, il volto agli altri medici dello staff.

Quando e dove vedere lo show

‘Doc’ ha ottenuto un successo stratosferico negli USA tanto che, se la prima stagione ha potuto contare solo su 10 episodi, la seconda (già confermata) sarà composta da ben 22. In Italia i primi due episodi sono andati in onda martedì 20 maggio alle 21.30 su Rai 1 e i restanti saranno disponibili nei successivi quattro martedì, sempre in prima serata. Le puntate già trasmesse sono anche visibili su RaiPlay.

Quando rivedremo ‘Doc – nelle tue mani’

Se la versione Uss è attualmente trasmessa in tv e sulla piattaforma Raiplay, non è ancora ben chiaro quando sarà in onda la quarta stagione di ‘Doc – nelle tue mani’, lo show originale con Luca Argentero, Matilde Gioli, Pierpaolo Spollon, Sara Lazzaro, Giovanni Scifoni, Elisa Di Eusanio e Giacomo Giorgio. Le prime tre stagioni della fiction Rai sono state un successo e i fan aspettano con ansia che le vicende che riguardano il dottor Fanti (finalmente tornato primario) e il suo staff possano andare avanti.