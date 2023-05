Doc - Nelle tue mani 3, al via le riprese: cast e cosa sappiamo sulla serie tv Rai

Sono cominciate le riprese, negli studi cinematografici di Formello, in provincia di Roma, della terza stagione della fortunata serie televisiva di Rai 1 ‘Doc – Nelle tue mani’, prodotta da Lux Vide, società del gruppo Fremantle.

Luca Argentero

Lo ha annunciato Luca Argentero, che in ‘Doc – Nelle tue mani’, fin dall’inizio, veste il camice del dottore Andrea Fanti, quando di recente è stato ospite di Fiorello e Fabrizio Biggio a ‘Viva Rai 2!’. La notizia è stata poi confermata dall’interprete del protagonista della fiction su Instagram, condivisa anche dalla casa di produzione.

Trama

La terza stagione di ‘Doc – Nelle tue mani’ – che probabilmente potremo vedere su Rai 1 nel 2024 – riparte dal finale andato in onda nella primavera del 2022. Sappiamo che il primo episodio si intitolerà ‘Risvegli’ e sarà incentrato, ancora una volta, sulle vite e sulle sfide che quotidianamente devono affrontare coloro che lavorano nel Policlinico Ambrosiano, oltre a casi sanitari realmente accaduti, da cui è stata tratta, in certi punti, la sceneggiatura della fiction. Alla fine della seconda stagione, abbiamo visto che Fanti ce l’ha fatta a essere scagionato dalle accuse mosse contro di lui durante l'emergenza Covid-19. È stato aiutato da tutti i suoi collaboratori in reparto affinché tornasse a rivestire la carica di primario, ruolo che aveva ricoperto prima della perdita di memoria da cui aveva avuto inizio la serie.

Cast

Oltre ad Argentero, in ‘Doc – Nelle tue mani 3’ ritroveremo Giulia, interpretata da Matilde Gioli (che ha da poco condotto la serata di premiazione dei David affiancando Carlo Conti), Riccardo ossia Pierpaolo Spollon, Agnese, che ha il volto di Sara Lazzaro, Enrico, cioè Giovanni Scifoni. Con loro ci saranno di nuovo Gabriel (Alberto Boubakar Malanchino), Teresa (Elisa Di Eusanio), Damiano (Marco Rossetti). In tanti sperano di rivedere anche Carolina (Beatrice Grannò) ed Elisa (Simona Tabasco), attrici ormai di rango internazionale grazie al successo di ‘The White Lotus 2’ in cui sono state protagoniste.

Sbarco negli Usa

A proposito di sguardo internazionale, di ‘Doc – Nelle tue mani’ sarà fatto un remake statunitense. Sarà una coproduzione di Sony Pictures Television e Fox Entertainment Studios e sarà presentata in anteprima su Fox nel 2023-2024. La fiction in versione a stelle e strisce, però, avrà una protagonista femminile: la dottoressa Amy Elias, capo della medicina interna al Westside Hospital di Minneapolis

Tra realtà e fiction

‘Doc – Nelle tue mani’ ha avuto molto successo fin dagli inizi. Le prime due stagioni (ciascuna da 12 episodi) possono essere riviste sulla piattaforma RaiPlay. La storia ruota attorno ad Andrea Fanti che ha perso la memoria dei suoi ultimi dodici anni di vita a causa di un trauma cerebrale. E così, da medico autorevole e brillante, passa a essere un paziente che si ritrova in un mondo per lo più sconosciuto. L’unico ambiente familiare è l’ospedale.

Il romanzo

La fiction è ispirata a una vicenda realmente accaduta, quella del dottor Pier Dante Piccioni, autore, insieme a Pierangelo Sapegno, di ‘Meno dodici’ (pubblicato da Mondadori). Il numero del titolo fa riferimento agli anni di vita improvvisamente cancellati dai ricordi di Piccioni in seguito a un trauma cerebrale, esattamente come accade nella serie Rai a Fanti-Argentero.