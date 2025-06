Divorzio Harry e Meghan, per l’esclusiva Netflix vuole pagare 153 milioni di dollari

E’ un attimo che la vita di una coppia viene sezionata, masticata e poi risputata a favore di pubblico. Potrebbe succedere esattamente questo a Meghan Markle e al principe Harry. Le loro carriere sembrano ormai ben avviate al di fuori del “mondo Windsor” in senso stretto: lei sta promuovendo il proprio brand ‘As ever’, lui è impegnatissimo nella promozione degli Invictus Games.

Meghan Markle, tuttavia, è alle prese con il rinnovo del suo show su Netflix e questo potrebbe portare con sè una nuova clamorosa clausola. In caso di divorzio fra Harry e Meghan, infatti, Netflix vorrebbe l’esclusiva delle interviste di entrambi - interviste ovviamente separate, in modo da avere contenuti succulenti da poter lanciare come “prodotti singoli” - e sarebbe disposta a mettere sul piatto ben 153 milioni di dollari. Non solo: nell’accordo si parlerebbe anche del fatto che quando la coppia deciderà di presentare ufficialmente al mondo i due figli, dovrà farlo tramite Netflix.

Qui ecco che si aprono diversi scenari. Il primo riguarda senza dubbio l’eventualità, quindi, che la coppia possa realmente separarsi. Il secondo investe un dilemma sempre attuale: quanto vale la privacy di una persona? E’ davvero tutto quantificabile nella vita? Cosa si può e cosa è meglio non mostrare della vita e delle dinamiche di una famiglia?

Ora si aspetta la risposta: Harry e Meghan sceglieranno davvero di dare ulteriormente la loro vita in pasto alla piattaforma streaming per essere ricoperti di soldi?